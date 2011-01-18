87 چکیده مقاله در همایش ادبیات کودک و نوجوان پذیرفته شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مجموع 132 نفر از پژوهشگران حوزه ادبیات کودک و نوجوان با ارسال مقالاتشان حضور خود را در این همایش سراسری اعلام کرده‌اند.

هیئت علمی سومین همایش ادبیات کودک و نوجوان با اعلام فهرست این مقالات از صاحبان آنها خواسته است، اصل مقالات را برای ارزیابی نهایی به دبیرخانه همایش ارسال کنند.

این هیئت 30 اسفندماه امسال اعلام نظر نهایی خود را درباره اصل مقالات ارسالی اعلام خواهد کرد.

سومین همایش ادبیات کودک و نوجوان با موضوع "شعر کودک و نوجوان" توسط مرکز مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز و با همکاری انجمن ترویج زبان و ادب فارسی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیمه دوم اردیبهشت ماه 1390 در دانشگاه شیراز برگزار می‌شود.

همزمان با برپایی این همایش نخستین دوره کارشناسی ارشد ادبیات کودک در دانشگاه شیراز توسط مرکز مطالعات ادبیات کودک این دانشگاه گشایش می‌یابد.

سومین همایش ادبیات کودک و نوجوان دارای یک بخش جنبی نیز هست که دو محور "متدولوژی ادبیات کودک (روش‌های پژوهش درادبیات کودک)" و "تازه‌های نقد و نظریه ادبیات کودک" برای بررسی و تبادل نظر در این بخش تعیین شده است.

همزمان با این همایش جشنواره "پایان‌نامه‌های دانشجویی در قلمرو ادبیات کودک" نیز برگزار می‌شود که در این رقابت پایان‌نامه‌های ارشد و دکتری منتشر شده از سال 1385 مصادف با تاسیس مرکز مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز تا پایان دی ماه سال 1389 بررسی و پایان‌نامه‌های برتر در قلمرو ادبیات کودک معرفی خواهد شد.

برپایی شب شعر کودک و نوجوان، بازدید از کتابخانه تخصصی کودک و نوجوان دانشگاه شیراز و نشست دانشجویان کارشناسی ارشد ادبیات کودک، کارشناسی ارشد و دکتری ادبیات فارسی، کارشناسی ارشد و دکتری علوم تربیتی و روانشناسی با متخصصان ادبیات کودک کشور از دیگر برنامه‌های این همایش دو روزه است.