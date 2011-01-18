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۲۸ دی ۱۳۸۹، ۱۹:۱۴

معاون استاندار خراسان رضوی:

38دستگاه اجرایی خراسان رضوی به شبکه دولت متصل شدند

38دستگاه اجرایی خراسان رضوی به شبکه دولت متصل شدند

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار خراسان رضوی از اتصال 38 دستگاه اجرایی استان به شبکه دولت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عبدالملکی ظهر سه شنبه  در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار داشت: از مجموع 90 دستگاه اجرایی استان 38 دستگاه به شبکه دولت متصل هستند که این تعداد در آینده نزدیک به 50 دستگاه افزایش می یابد.

وی افزود: با توجه با راه اندازی این سامانه از خردادماه امسال در خراسان رضوی روزانه بین هزار تا هزار و 500 تماس با این سامانه برقرار می شود و پیگیری خواسته های مردمی از طریق سیستم های دیجیتالی به دستگاه های مربوطه ارسال و جواب دریافت می گردد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان رضوی گفت: رویکرد دولت اهتمام به حل مشکلات مردم است و مدیران و مسئولان اجرایی در استان این موضوع را جزو وظایف اصلی خود قرار داده و در این راستا تلاش می کنند.

عبدالملکی تصریح کرد: ارتقای سطح خدمات و کیفیت آنها و همچنین سرعت در پاسخگویی به مشکلات مردم از جمله مواردی است که باید در این سامانه به صورت جدی دنبال شود.

وی خاطرنشان کرد: تلفن 111، پیامک، وب سایت، پست الکترونیکی، نمابر و مراجعه حضوری در صورت لزوم از روش های ارتباط با این سامانه است.

کد مطلب 1235124

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