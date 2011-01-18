38دستگاه اجرایی خراسان رضوی به شبکه دولت متصل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عبدالملکی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار داشت: از مجموع 90 دستگاه اجرایی استان 38 دستگاه به شبکه دولت متصل هستند که این تعداد در آینده نزدیک به 50 دستگاه افزایش می یابد.

وی افزود: با توجه با راه اندازی این سامانه از خردادماه امسال در خراسان رضوی روزانه بین هزار تا هزار و 500 تماس با این سامانه برقرار می شود و پیگیری خواسته های مردمی از طریق سیستم های دیجیتالی به دستگاه های مربوطه ارسال و جواب دریافت می گردد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان رضوی گفت: رویکرد دولت اهتمام به حل مشکلات مردم است و مدیران و مسئولان اجرایی در استان این موضوع را جزو وظایف اصلی خود قرار داده و در این راستا تلاش می کنند.

عبدالملکی تصریح کرد: ارتقای سطح خدمات و کیفیت آنها و همچنین سرعت در پاسخگویی به مشکلات مردم از جمله مواردی است که باید در این سامانه به صورت جدی دنبال شود.

وی خاطرنشان کرد: تلفن 111، پیامک، وب سایت، پست الکترونیکی، نمابر و مراجعه حضوری در صورت لزوم از روش های ارتباط با این سامانه است.