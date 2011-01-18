به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم نظری جلالی گفت: ستاد نظارت بر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در وزارت کار و امور اجتماعی با هدف بررسی مشکلات احتمالی بنگاه های اقتصادی تشکیل شد و از این طریق مسائل بنگاه ها به این ستاد منعکس می شود.

معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی، اظهار داشت: تمامی تدابیر لازم برای حل مشکلات احتمالی بنگاه ها اتخاذ شده و جامعه کارگری نباید در این زمینه نگرانی داشته باشند.

نظری جلالی از تدوین بسته های سیاستی و حمایتی برای حمایت از بنگاه های اقتصادی خبر داد و افزود: در این زمینه جای نگرانی وجود ندارد. شرکای اجتماعی دولت تلاش می کنند تا مشکلات پیش روی بنگاه های اقتصادی برطرف شود.

وی ایجاد بانک اطلاعات از جمعیت تحت پوشش تشکل های کارگری را مورد تاکید قرار داد و بیان داشت: با شناسایی کارگران تحت پوشش می توان از توان کارشناسی آنان در کارگاه‎های مرتبط با مجامع کارگری بهره گرفت.

این مقام مسئول در وزارت کار، به نظرخواهی از تمامی تشکل های کارگری، کارفرمایی و مرتبط با تولید در اصلاح قانون کار اشاره کرد و با تاکید بر اینکه تاکنون بیش از 5 هزار نظر و دیدگاه کارشناسی در این خصوص دریافت شده است، افزود: کار اصلاح قانون کار از سال 85 آغاز شد به نحوی بود که وزارت کار از تمام تشکل های رسمی و غیررسمی در این باره نظرخواهی کرده است.

اصلاح قانون کار

معاون وزیر کار، تشکیل کارگروه حمایت از تولید را یکی از اقدامات مهم دولت برای حل مشکلات واحدهای تولیدی عنوان کرد و اظهار داشت: در استان ها نیز استانداران با اختیارات کامل مسئول رسیدگی به مشکلات هستند و در صورتی که مشکل واحدی در داخل استان قابل حل نبود، استانداران می توانند موارد را به کارگروه حمایت از تولید مرکز برای حل مشکل ارجاع دهند.

نظری جلالی صیانت از نیروی کار را از راهبردهای اصلی وزارت کار دانست و گفت: در این روند امید داریم جامعه کارگری و کارفرمایی با تعامل و همکاری مسیر دستیابی به اهداف را آسان تر کنند.

وی توسعه اشتغال در سال جاری را یک دستاورد مهم برشمرد و با اشاره به اینکه دولت بین 30 تا 40 درصد از اهداف پیش بینی شده اشتغال جلوتر است، تصریح کرد: دولت در کنار توجه به توسعه اشتغال از طریق کارگروه حمایت از تولید سعی می کند به تثبیت فرصت های شغلی کمک کند.

تجمیع قانون مشاغل سخت و زیان آور

معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی از اصلاح و تجمیع قانون کارهای سخت و زیان آور خبر داد و گفت: ما به دنبال تجمیع و محاسبه زمان اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور هستیم که امیدواریم به نتایج مطلوب برسیم.

وی نظارت بر فعالیت شرکت های خدماتی را یکی دیگر از اقدامات مهم وزارت کار برشمرد و با اشاره به اینکه بر اساس مقررات و دستور رییس جمهور، دستگاه‌های دولتی حق انعقاد قرارداد با شرکت های خدماتی تامین نیروی انسانی را به جز در برخی فعالیت ها ندارند، افزود: با بازرسی های انجام شده و نظارت دقیق بر این امر بیش از 100 هزار نفر نیروی کار شرکت های خدماتی با دستگاه های اجرایی به صورت مستقیم قرارداد منعقد کرده اند.

نظری جلالی همچنین در مورد برخی نگرانی ها در روند اجرای برنامه های خصوصی سازی، بیان داشت: جامعه کارگری نباید به هیچ عنوان نگران باشد چون بر اساس قانون پس از واگذاری بنگاه، هیچ مدیری حق تعدیل نیرو را تا 5 سال ندارد.