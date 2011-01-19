"خانه فاطمه کجاست" را بهترین سینماگران ایران تائید کردند

فریدون نجفی کارگردان فیلم کوتاه "خانه فاطمه کجاست" به خبرنگار مهر گفت: موضوع این فیلم قرار بود به صورت مستند در بیاید اما از آنجایی که قصه خوبی شکل گرفت با حمایت حوزه هنری این فیلم را به صورت فیلم داستانی کوتاه ارائه کردم.

وی ادامه داد: با اینکه حمایت حوزه هنری پشت این فیلم بوده است، اما کار سفارشی نیست. ابتدا این داستان در ذهن من شکل گرفت و از آنجایی که فیلمنامه‌نویس این کار کاملا حرفه‌ای بود، فیلمنامه خوبی‌است. این فیلمنامه را به هر اداره‌ای که بردم از حمایت کردن آن سر باز زدند و در نهایت حوزه هنری از ساخت آن حمایت کرد.

نجفی افزود: متاسفانه بیشتر ایراداتی که به فیلمنامه می‌گرفتند به خاطر موضوع بود. سیستم اداری و نظارت بر بازبینی فیلمنامه‌ها در موارد زیادی سختگیری می‌کنند و معمولا به کسانی مجوز می‌دهند که افراد اسم و رسم دار و شناخته شده‌ای هستند. در این میان توجهی به محتوا و شاکله فیلمنامه نمی‌شود. "خانه فاطمه کجاست" را بهترین اساتید سینمایی این کشور خواندند و از فیلمنامه خوششان آمد. به هر حال من به واسطه آشنایی که در حوزه هنری چهارمحال و بختیاری داشتم توانستم به آرزویم برسم اما سختی زیادی برای به سرانجام رسیدن آن کشیدم.

این کارگردان با تاکید بر اینکه ریشه‌ای مستند در این اثر کوتاه داستانی دیده می‌شود، عنوان کرد: داستان این فیلم رئال است و همان نگاه ابتدایی به آن یعنی نگاه مستند گونه دیده می‌شود. در چشم هیئت داوران جشنواره‌های مختلف هم بیشتر از آنکه فیلم دینی باشد، مردم نگارانه به نظر آمد و اصلا اساس فیلم هم همین است. ایده ابتدایی آن از سنین پایین کودکی به ذهنم رسید و همیشه دنبال آن بودم که این ایده را به صورت تصویری بیان کنم.

وی درباره پذیرفتن این فیلم در جشنواره برلین توضیح داد: از آنجایی که این فیلم در تمام جشنواره‌های داخلی موفقیت به دست آورده بود و فیلمسازان مطرحی چون مجید مجیدی، ابراهیم حاتمی‌کیا، رضا میرکریمی و مهرداد اسکویی نظرشان در مورد این فیلم مثبت بود، می‌شود فهمید فیلم خوبی است.

فیلم داستانی کوتاه "خانه فاطمه کجاست؟" به کارگردانی فریدون نجفی در بخش مسابقه "plus Generation " شصت و یکمین دوره جشنواره برلین آلمان پذیرفته شد. این جشنواره یکی از جشنواره‌های مهم فیلم A در سطح بین‌المللی است که در تاریخ 20-10 فوریه 2011 ( 21 بهمن تا اول اسفند) در شهر برلین آلمان برگزار می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: پسربچه‌ای برای ادای نذر هر ساله مادر که در بستر بیماری افتاده، اقدام به جمع آوری نذورات می‌کند. فریدون نجفی کارگردان، الهه صلح‌جو نویسنده، حمزه امیدی تصویربردار، مهدی براتی صدابردار، مهشید حسن‌زاده تدوینگر، مژگان محمودیان چهره‌پرداز و مردم محلی کوهرنگ بازیگران فیلم داستانی "خانه فاطمه کجاست؟" هستند. تهیه‌کننده این فیلم حوزه هنری استان چهارمحال و بختیاری است.

فریدون نجفی متولد 1356 کوهرنگ است. "خانه فاطمه کجاست" را این کارگردان سال 1387 ساخت. این فیلم علاوه بر موفقیت‌‌های داخلی توانست در بخش کوتاه فیلم‌های کودک و نوجوان برلین انتخاب شود. نسخه قابل نمایش از این فیلم در جشنواره فیلم برلین روخوانی جدیدی از فیلم "خانه فاطمه کجاست" است و سکانس‌های تازه‌ای به این فیلم اضافه شده است.

فیلم‌های "راه و ستاره"، "یار دوازدهم"، "برده گوری" (سنگ گور به زبان بختیاری) و "المپیک در شلمزار" از فیلم‌های این کارگردان است.