عهده دار الگوی ایرانی و اسلامی پیشرفت در بخش علمی و فناوری هستیم

نسرین سلطانخواه در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فعالیت و برنامه های این معاونت در مسیر تدوین الگوی ایرانی اسلامی توسعه گفت: موضوع اصلی کشور در واقع پیشرفت همه جانبه ایران است که این پیشرفت باید بر اساس یک الگو باشد.

وی افزود: حال این الگو هم باید ریشه درتاریخ ما داشته باشد وهم در تفکر باورها و اعتقاداتمان که به نام الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت نامیده شده و حتما باید در زمینه علمی و فناوری نیز ما با توسل به این مهم به سمت پیشرفت گام بر داریم.

معاون علمی و فناوری با تاکید بر این که باید ما هم برای پیشرفت برنامه داشته باشیم و هم بدانیم که در داخل چه چارچوبی باید به پیش برویم گفت: این پیشرفت باید متوازن بوده و در این عرصه ما بی نیاز از پیشرفت در عرصه اقتصادی ، فرهنگی و دیگر ابعاد نیستیم.

وی با اعلام اینکه ما بخشی از الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت را در در نقشه جامع علمی کشور دنبال می کنیم و بخش دیگرش را یک مرکزی در حال تدوین است گفت: ما بخش علم و فناوری را عهده دار هستیم و در این عرصه سعی می کنیم که متناسب با آن الگو برنامه های خود را پیش ببریم.

سلطانخواه در پاسخ به این سوال که مگر دولت به عنوان متولی این مهم انتخاب نشده و آیا برای این منظور معاونت علمی و فناوری به طور مستقیم دخالت ندارد گفت:در زمینه الگوی اسلامی و ایرانی پیشرفت دولت به تنهایی مطرح نبوده و باید در تمام شاکله های نظام مورد توجه قرار گیرد.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در پاسخ به این سوال که اقدامات فوق درحالی است که در سیاست های کلی اصل 44 بطور مشخص از دولت به عنوان متولی نام برده شده است، گفت: بله معاونت راهبردی ریاست جمهوری باید ارکان مسئول و درگیر با این موضوع را مدیریت کند و ما بخش علمی و فناوری اش را پیگیری خواهیم کرد.