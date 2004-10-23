تدوين طرحهاي جديد آموزشي گردشگري و ميراث فرهنگي

مرتضي احمدي در گفتگوبا خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت : 19 طرح آموزشي در زمينه ايجاد انگيزه سفر در ميان مردم ، ارايه خدمات به گردشگران و آموزش حفاظت از ميراث فرهنگي كشور ، آموزش تمامي بخشهاي مرتبط با گردشگري و .. از جمله اين طرحها است كه به تصويب رسيده وبزودي اقدامات لازم جهت اجرايي شدن آنها فراهم خواهد شد.

وي افزود: ايجاد فرهنگ سازي عمومي در زمينه گردشگري، ساخت فيلمهاي آموزشي و تبليغات لازم دراين زمينه و همچنين معرفي ميراث فرهنگي و جاذبه هاي تاريخي و طبيعي كشور در درجه اول به گردشگران داخلي و پس از آن به توريستهاي خارجي از ديگر طرحهاي تدوين شده است .

وي خاطر نشان كرد : به منظور اجرايي شدن اين طرحها سازمانها ودستگاههاي ديربط در امر گردشگري مانند صداو سيما ، وزارت آموزش و پرورش، شوراي شهر و ... همكاري خواهند كرد.

مدير كل آموزش سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري تاكيد كرد : همچنين به منظور ترويج فرهنگ سفر در ميان دانش آموزان مدارس راهنمايي و دبيرستان دروس ميراث فرهنگي و گردشگري در كتب آنها گنجانده و از سال آينده در تمامي مدارس كشور اجرا مي شود.