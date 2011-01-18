نامزدهای جایزه ماگریت بلژیک معرفی شدند

به گزارش مهر از پایگاه اینترنتی سینمای اروپا سسیل دو فرانس بازیگر بلژیکی در بیانیه ای اعلام کرد او و تعدادی دیگر از سینماگران بلژیک در اعتراض به حضور فیلم‌های بخش هلندی زبان بلژیک در این جوایز از حضور در مراسم سالانه اعطای جوایز ماگریت خود داری خواهند کرد.



بلژیک دو بخش فرانسوی زبان و هلندی زبان دارد و جوایز ماگریت تا سال گذشته به فیلم‌های فرانسوی زبان تعلق داشته است.



اختلاف‌های قومی و نژادی میان فرانسوی تبارها و هلندی تبار های بلژیک همواره در طول تاریخ وجود داشته اما این اختلافات اخیرا بالا گرفته است.