900 شورای سازش خراسان رضوی به شکایات کارگری رسیدگی می کنند

علی اکبر لبافی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد یکی از سیاست ها و اهداف تعیین شده و پیش روی اداره کل کار و امور اجتماعی خراسان رضوی را تلاش برای همگرایی بیشتر بین کارگران و کارفرمایان و حل و فصل اختلافات کارگری و کارفرمایی از طریق تفاهم و گفتگو در محیط کار اعلام کرد.

وی خاطر نشان کرد: در 9ماهه سال جاری تعداد هیات های تشخیص استان از 36 هیئت رسیدگی کننده به 19هیئت در پایان آذر 89 و تعداد هیات های حل اختلاف از 21هیئت به 7 هیات در پایان آذر ماه سال جاری رسیده که این امر بدون تقویت شوراهای سازش امکان پذیر نبود.

لبافی همچنین کاهش ورودی شکایات به مراجع حل اختلاف استان را از دیگر محاسن تقویت شوراهای سازش دانست.