۲۹ دی ۱۳۸۹، ۱۱:۳۷

900 شورای سازش خراسان رضوی به شکایات کارگری رسیدگی می کنند

مشهد - خبرگزاری مهر : مدیر کل کار و امور اجتماعی خراسان رضوی گفت: 900 شورای صلح و سازش در واحدهای صنعتی استان فعال هستند و به شکایات کارگری رسیدگی می کنند.

علی اکبر لبافی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد یکی از سیاست ها و اهداف تعیین شده و پیش روی اداره کل کار و امور اجتماعی خراسان رضوی را تلاش برای همگرایی بیشتر بین کارگران و کارفرمایان و حل و فصل اختلافات کارگری و کارفرمایی از طریق تفاهم و گفتگو در محیط کار اعلام کرد.

وی خاطر نشان کرد: در 9ماهه سال جاری تعداد هیات های تشخیص استان از 36 هیئت رسیدگی کننده به 19هیئت در پایان آذر 89 و تعداد هیات های حل اختلاف از 21هیئت به 7 هیات در پایان آذر ماه سال جاری رسیده که این امر بدون تقویت شوراهای سازش امکان پذیر نبود.

لبافی همچنین کاهش ورودی شکایات به مراجع حل اختلاف استان را از دیگر محاسن تقویت شوراهای سازش دانست.

