سقوط دولت تونس مصداق تکرار تاریخ انقلاب اسلامی ایران بود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله حسین نوری همدانی قبل از ظهر سه‌شنبه در دیدار با جمعی از مدیران سازمان‌های سپاه سراسر کشور با تاکید بر لزوم مطالعه تاریخ و درس آموزی از حوادث آن اظهار داشت: سقوط دولت تونس و فرار رئیس جمهور مستبد این کشور، مصداق بارز تکرار تاریخ انقلاب و فرار شاه از ایران بود.



وی به وجوه شباهت سقوط دولت بن علی و سرنگونی حکومت محمد رضا اشاره کرد و افزود: بن علی مانند شاه معدوم ایران یکی از تابعان آمریکا و فرد مستبدی بود تا جایی که با به وجود آوردن خفقان، اجازه نداده بود در مدت 20 سال گذشته صدای اذان از بلندگو‌ها در این کشور شنیده شود.



نوری همدانی بیان داشت:‌‌ همان طوری که در دوران انقلاب و بعد از سرنگونی حکومت شاهنشاهی در ایران هر کدام از درباریان و عمال وابسته به آنان در هنگام فرار مقدار زیادی از سرمایه و پول ملت ایران را با خود به همراه بردند و از کشور خارج کردند، بن علی نیز با یک و نیم تن طلا از کشور تونس فرار کرد و باز مانند شاه ایران که بعد از سرنگونی، اربابانش به او پشت کردند، رئیس جمهور تونس نیز از سوی اربابان خود ترد و به ناچار به کشور عربستان صعودی پناهده شد و این درست‌‌ همان بازگشت تاریخ است.



نواب صفوی و همراهانش اولین مجاهدان اسلام در راه پیشرفت انقلاب اسلامی بودند



استاد برجسته حوزه علمیه قم به سالروز شهادت مجتبی نواب صفوی و همراهانش در 27 دی‌ماه سال 1334 اشاره کرد و گفت: شهید نواب صفوی و همراهانش اولین مجاهدان اسلام بودند که در راه پیشرفت انقلاب اسلامی ایران گام برداشتند و راه مبارزه را برای دیگران هموار کردند.



نواب صفوی راه را برای ادامه مبارزات باز و هموار کرد



وی خاطرنشان کرد: در آن زمان از یک طرف فحشا و منکرات فراوان در کشور وجود داشت و از سوی دیگر استبداد و استکبار بر ایران حاکم بود و در چنین شرایطی جوانی به نام نواب صفوی حرکت بزرگی انجام داد و اجازه کشتن افرادی را از مراجع تقلید آن زمان گرفت و بعد افراد خائنی مثل کسروی، هژیر، رزم آرا و حسین علا را از سر راه برداشت و این یک اقدام انقلابی بود و همیشه اولین بودن برای انجام کاری سخت است و او راه را برای ادامه مبارزات باز کرد.



نوری همدانی همچنین در خصوص سخنان نواب صفوی گفت: او و همراهانش با وضو و بعد از خواندن نماز صبح به پای جوخه اعدام رفتند و نواب در آخرین لحظات به دو نکته اشاره کرد یکی اینکه خدا را شکر کرد که زاد و توشه شهادت را با خود به همراه می‌برد و دیگر اینکه بیان کرد که ربع قرن یعنی در حدود 25 سال بیشتر طول نمی‌کشد که محمد رضا سقوط می‌کند و این اتفاق افتاد و 23 سال بعد یعنی در سال 57، شاه سقوط و انقلاب ایران پیروز شد.



شناخت انقلاب و فرهنگ آن از مهمترین وظایف به شمار می‌رود



وی در ادامه شناخت نعمت‌های خداوند و شکر آنها را یکی از وظایف مهم انسان‌ها برشمرد و تصریح کرد: انقلاب اسلامی ایران نیز یکی از نعمت‌های خداوند است که شناخت انقلاب و فرهنگ آن از مهم‌ترین وظایف ماست و بر ما لازم است که خداوند را برای این نعمت بزرگ شکر کنیم.