محرومیت و جریمه نقدی برای مربی تیم والیبال پیکان

به گزارش خبرنگار مهر، محرومیت تعلیقی مربی تیم والیبال پیکان از زمان اعلام رای تا پایان فصل جاری رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور لحاظ شد.

کمیته انضباطی فدراسیون والیبال که شنبه گذشته برای رسیدگی به نخستین پرونده انضباطی لیگ برتر 89 تشکیل جلسه داده بود پس از دو روز تاخیر و با توجه به اظهار ندامت بهمن سلطانی، گذشت محمد عمده غیاثی (شاکی خصوصی) و همچنین اعلام انصراف تیم پرسپولیس از شکایت رای خود را در مورد بهمن سلطانی اعلام کرد.

بهمن سلطانی پس از پایان دیدار دو تیم پیکان و پرسپولیس که با برتری خودرورسازان هم همراه بود، با چگونگی عملکرد و رفتار خود موجب شکایت بازیکن حریف و تشکیل پرونده انضباطی شد. این دیدار با کری خوانی بازیکنان دو تیم همراه بود. پس ازپایان بازی درگیری لفظی میان بهمن سلطانی با محمد عمده غیاثی، بازیکن پرسپولیس ادامه داشت تا آنجا که مربی پیکان به صورت وی سیلی زد!