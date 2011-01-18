10درصد جمعیت آذربایجان شرقی مبتلا به دیابت هستند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، احمد کوشا ظهر سه شنبه در کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی با بیان اینکه بسیاری از افراد از ابتلا خود به بیماری دیابت بی خبرند، افزود: از سال 83 مرحله اول طرح غربالگری دیابت افراد بالای 30 سال در روستاها و شهرهای زیر 20 هزار نفر جمعیت آغاز شده و از ابتدای سال جاری نیز در شهرهای بزرگ اجرا می شود.

وی گفت: درطرح غربالگری دیابت در شهرستان تبریز تاکنون سه هزار و 581 بیمار دیابتی جدید شناسایی شده است.

وی خاطرنشان کرد: در آذرماه سال جاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز در زمینه غربالگری دیابت به عنوان دانشگاه برتر در کشور شناخته شد.

کوشا اضافه کرد: اولویت های سلامت و بیمار های غالب تمام شهرهای استان شناسایی شده و از این به بعد برنامه ریزی سلامت بر اساس آنها صورت می گیرد.

وی، وظیفه اصلی پزشکان خانواده را پیشگیری از بیماری ها عنوان کرد و گفت: در صورت اجرای موفق طرح پزشک خانواده گام های موثر و کوتاه مدتی در راستای تامین سلامت مردم برداشته می شود.

رئیس مرکز بهداشت استان با اشاره به اینکه بیماری های واگیردار به دلیل اعمال توجه بیشتر و واکسیناسون کمتر از بیماری های غیر واگیردار تلفات دارند، گفت: 69 درصد مرگ و میر در استان عوارض قلبی و عروقی، 10.8 درصد به دلیل سوانح رانندگی و 14.1 درصد به دلیل انواع سرطان ها است.

در این جلسه همچنین وضعیت احداث بیمارستان 300 تختخوابی تبریز بررسی و برای خروج آن از وضعیت بلاتکلیف، دستور پیگیری سریع تهیه زمین مورد نیاز آن از سوی استاندار صادر شد.

همچنین به دلیل توجه ویژه دولت به تکمیل و ساخت خانه های بهداشت، مشکلات آنها بررسی و قرار شد تعدادی از آنها در دهه فجر امسال به بهره برداری برسد.

در این جلسه مصوب شد از امکانات آتش نشانی برای استقرار پایگاه های اورژانش در تبریز استفاده شود.

همچنین مشکلات مربوط به استقرار پزشک خانواده بررسی و مقرر شد از فضاهای موجود در اختیار فرمانداری ها، بخشداری و فضاهای اداری برای این منظور استفاده شود.

مصوبه دیگر این جلسه این بود که خدمات رزیدنت های دانشگاه علوم پزشکی تبریز در شهرستان های استان بیش از یک ماه تحت پوشش خدمات بیمه ای قرار گیرد.