به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمد حسین موسیپور قبل از ظهر سهشنبه در جمع اعضای کارگروه تخصصی عفاف و حجاب استان طی سخنانی مقوله عفاف و حجاب را یکی از موضوعات ارزشی گره خورده با اصول و ارزشهای انقلاب اسلامی برشمرد و اظهار داشت: عفاف و حجاب علاوه بر ضرورت دینی به عنوان یکی از نمادها و نشانههای انقلاب اسلامی، ریشه در این حرکت و قیام انقلابی دارد.
استاندار قم فرهنگ عفاف و حجاب و ایثار و شهادت را از جمله فرهنگهای عجین شده با انقلاب اسلامی دانست و با اشاره به وحشت دشمنان از این ارزشها تصریح کرد: به همین دلیل در طول تاریخ انقلاب، دشمنان با برنامه ریزی گسترده و طراحی پیچیده توطئهها، نوک پیکان هجمههای خود را به سوی تضعیف و از بین بردن ارزشها و باورهای اسلامی و انقلابی نظیر فرهنگ عفاف و حجاب در کشور نشانه رفتهاند.
وی احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر را بهترین و مؤثرترین ابزار جهت گسترش عفاف و حجاب برشمرد و تاکید کرد: جلب توجه عمومی نسبت به امر به معروف و نهی از منکر و احیای این فریضه مهم کمک شایانی را به نهادینه شدن فرهنگ عفاف و حجاب خواهد داشت.
استاندار قم با تاکید بر لزوم برخورد با هرگونه ظواهر بدحجابی در قم گفت: برای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از همه ظرفیتها و امکانات موجود استفاده کرده و از طرحهای مروج این فرهنگ حمایت مادی و معنوی لازم خواهد شد.
حجت الاسلام موسیپور لزوم فعال کردن گروههای مروج در زمینه عفاف و حجاب در قم را یادآور شد و افزود: برای تبیین دقیق فلسفه عفاف و حجاب و گردآوری منابع مرتبط با ادله نقلی، عقلی موضوع، کمیته علمی ویژهای تشکیل گردد.
وی در پایان بر لزوم تبیین و آموزش آثار حجاب و عفاف و نقش ارزشمند آن در آرامش، سعادت و سلامت خانواده و جامعه تاکید کرد و افزود: تقویت این فرهنگ ثبات و دوام خانواده و کاهش ناهنجاریهای اخلاقی و اجتماعی را در پی دارد.
در ابتدای این نشست خواهران عضو کارگروه به بیان اقدامات انجام گرفته و طرحها و پیشنهادات خود پرداختند.
قم - خبرگزاری مهر: استاندار قم با تأکید بر برخورد با هرگونه ظواهر بدحجابی در قم از حمایت مادی و معنوی از طرحهای مروج فرهنگ عفاف و حجاب در قم خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمد حسین موسیپور قبل از ظهر سهشنبه در جمع اعضای کارگروه تخصصی عفاف و حجاب استان طی سخنانی مقوله عفاف و حجاب را یکی از موضوعات ارزشی گره خورده با اصول و ارزشهای انقلاب اسلامی برشمرد و اظهار داشت: عفاف و حجاب علاوه بر ضرورت دینی به عنوان یکی از نمادها و نشانههای انقلاب اسلامی، ریشه در این حرکت و قیام انقلابی دارد.
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