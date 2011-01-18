احداث فاز اولیه شبکه ملی اینترنت در دهه فجر/ افزایش ظرفیت شبکه دیتا

رضا تقی پور امروز سه شنبه در حاشیه همایش "خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات در روستا" در گفتگو با خبرنگارمهر به تشریح پروژه های دردست افتتاح وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دهه فجر پرداخت و گفت: افتتاح پروژه های مخابراتی، پست و پست بانک در طول سال انجام می شود و عمده پروژه‌هایی این بخش در هفته ارتباطات افتتاح خواهد شد. هم اکنون نیز برنامه های این وزارتخانه برای افتتاح پروژه های کلان ملی در هفته ارتباطات سال 90 به همراه جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد بود.

وی ادامه داد: اما در دهه فجر امسال نیز توسعه پروژه های مخابراتی، پستی و پست بانک را در استانهای مختلف کشور در دست افتتاح داریم اما مهمترین پروژه ای که در دهه فجرامسال به افتتاح می رسد فازدوم توسعه ظرفیت شبکه دیتای کشور است.

تقی پور با اشاره به توسعه ظرفیت شبکه دیتای کشور که شهریور ماه امسال انجام شد به مهر گفت: در دهه فجر امسال نیز در فاز دوم ظرفیت شبکه دیتای کشور تا 4 برابر ارتقا می یابد. همچنین فاز اول شبکه ملی اینترنت که تکلیفی است که در برنامه پنجم توسعه به وزارت ارتباطات سپرده شده است افتتاح خواهد شد.

وی گفت: پروژه های فضایی کشور را که قرار است در دهه فجر به بهره برداری برسد سازمان فضایی ایران به زودی اعلام می کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به برنامه های پنجم توسعه کشور در بخش ایجاد دفاتر ICT روستایی نیز به مهر گفت: در برنامه پنجم توسعه حداقل تکلیفی که به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات واگذار شده است راه اندازی 6 هزار دفتر جدید ICT روستایی است که با ابلاغ این برنامه و با پیش بینی منابع موجود، اجرای این تکلیف را از امسال آغاز می کنیم.

وی با بیان اینکه همه دستگاههای اجرایی ملزم هستند که تمامی خدمات خود را از طریق دفاتر ICT شهری و روستایی ارائه کنند گفت: روزبه روز هم به تنوع و تعداد خدمات و کیفیت این دفاتر افزوده می شود.

تقی پور با تاکید بر اینکه در عرض چهار ماه گذشته یک میلیون و 100 خرید الکترونیکی از طریق بازار الکترونیکی پست صورت گرفته است در مورد برنامه پنجم توسعه در بخش بازار تجارت الکترونیکی به مهر گفت: شاخص الکترونیکی شدن در برنامه پنجم توسعه انجام 20 درصد تجارت الکترونیکی بازرگانی داخلی و 30 درصد تجارت خارجی به صورت الکترونیکی است که برنامه ریزی عملیاتی برای آن آغاز شده است .

وی در مورد خدماتی که در استانهای مختلف از طریق 10 هزار دفتر ICT روستایی انجام می شود خاطرنشان کرد: خدمات ارتباطی و مخابراتی، پست، پست بانک و نیز خدمات مربوط به پرداختهای سازمان بهزیستی، هدفمندی یارانه ها، سهام عدالت، دریافت تمامی قبوض و برخی خدمات مربوط به تمدید دفترچه های تامین اجتماعی و سایر خدمات دستگاههای اجرایی در استان های مختلف از طریق این دفاتر ارائه می شود.

وزیر ارتباطات اضافه کرد: با تبدیل این دفاتر به دفاتر پیشخوان خدمات دولت تا پایان برنامه پنجم توسعه باید 70 درصد خدمات دولت به مردم از طریق الکترونیکی انجام شود که قطعا نقطه اتصال این خدمات دفاتر ICT روستایی و شهری خواهد بود.



وی در مورد واگذاری سهام پست بانک نیز به خبرنگار دیگری گفت: طبق پیگیری های صورت گرفته از سوی دولت مقرر شد فروش سهام شرکت پست در همین مقداری که هست - 5 درصد اولیه - تا سال 93 متوقف شود و دولت اجازه دارد که این خصوصی سازی را به تاخیز بیاندازد تا بتوان از پست بانک برای ارائه خدمات دولت الکترونیک استفاده کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد مشکل بیمه کارگزاران مخابرات روستایی و تمهیدات وزارت ارتباطات برای این افراد تاکید کرد که سال گذشته قانونی از سوی نمایندگان مجلس به تصویب رسید که طبق سوابق حق بیمه کارگزاران مخابرات روستایی پرداخت شود. در این راستا این ماموریت به سازمان تامین اجتماعی سپرده شود و هم اکنون نیز در حال جمع آوری اطلاعات این افراد است.

وی افزود: در بودجه سال 90 هم دولت 20 میلیارد تومان برای حق بیمه کارگزاران مخابرات روستایی پیش بینی کرده است اما آنچه مسلم است این کارگزاران کارفرمایانی خواهند داشت که طبق قرارداد باید حق بیمه آنها را پرداخت کنند. این کارگزاران هیچ یک کارمند مستقیم وزارت ارتباطات نبودند.