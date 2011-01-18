بین المجالس اسلامی به مسائل کشورهای اسلامی توجه جدی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای پیش از عزیمت به امارات در جمع خبرنگاران در خصوص اهداف سفرش به امارات اظهار داشت: در شرایط فعلی که در دنیای اسلام و منطقه از جمله کشورهای تونس، سودان، لبنان و فلسطین وجود دارد، حوادث حساسی در حال وقوع است.

وی افزود: این موضوعات مسائلی است که در این اجلاس مورد توجه قرار می گیرد هر کدام از این مسائل به نحوی در کل عالم اسلام موضوعات مهمی هستند. مخصوصا شگردهایی که اخیرا در لبنان پیگیری می کنند و آمریکایی ها و رژیم صهیونیستی نتوانستند آرامشی که با تدبیر نیروهای مقاومت و برخی کشورهای موثر منطقه انجام گرفت و یک آرامشی را در لبنان ایجاد کرد را ببینند و نقشه کودکانه ای کشیدند و تلاش کردند این آرامش را به نحوی به هم بزنند.

لاریجانی گفت: جالب است امروز که دادگاه تصنعی بین المللی لبنان گزارشی مطرح کرد آقای اوباما بسیار سراسیمه این را تایید و مورد حمایت قرار داد. حداقل ظاهر را حفظ نکرد که نشان دهند که این دادگاه استقلالی دارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: البته خسارت خواهند دید زیرا تیزهوشی و فراست برای رهبران لبنانی و مقاومت به طور جد وجود دارد. آنها نشان دادند که می توانند این صحنه را به خوبی مدیریت کنند.

وی گفت: اما در عین حال این اتفاقات یک توطئه ای است همین وضع هم در شرایط سودان رخ داده است که از سالها پیش یک طرح انگلیسی - صهیونیستی را در آنجا سامان دادند.

لاریجانی ادامه داد: در مسئله تونس هم حادثه ای بزرگ رخ داده است. فریاد مردم تونس را جهان اسلام باید بشنود. غافل شدن از این فریاد دردی از آنها دوا نمی کند. صدای مردم تونس رساست از دیکتاتوری و فشارهای سالیان دراز ناراحتند.

وی گفت: پارلمان های کشورهای اسلامی باید خودشان را در کنار مردم تونس قرار دهند و این را درک کنند. حمایت نمایندگان مردم در کشور اسلامی باید از ملت ها باشد. همینطور در مسئله فلسطین موضوع فوق العاده مهمی وجود دارد در طول سالهایی که آقای اوباما سر کار آمد مدام سخنرانی کرد اما این سخنرانی ها ماحصلی نداشته است. جز اینکه در طریقی که رژیم صهیونیستی طراحی کرده بود پشتیبانی کردند و گام برداشتند.

لاریجانی خاطر نشان کرد: هم از نظر محاصره غزه، هم تخریب بناهای تاریخی و اسلامی و هم ایجاد شهرک های یهودی نشین پشتیبانی هایی داشته اند. این موضوعات، موضوعات بسیار مهمی برای جهان اسلام است که در بین المجالس اسلامی باید به آنها توجه شود.

رئیس مجلس گفت: ما به خاطر کثرت کاری که داخل کشور داشتیم و برخی مسائل دیگر در حداقل زمان در این اجلاس شرکت می کنیم و امیدواریم که کشورهایی که در این اجلاس حضور دارند به وظیفه اسلامی خود نسبت به سرنوشت امت اسلامی کاملا به نحو موثر گام بردارند.

به گزارش مهر، لاریجانی تا دقایقی دیگر تهران را به مقصد ابوظبی ترک خواهد کرد.