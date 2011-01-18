استفاده از کمک بلاعوض 50 درصدی در سامانه ارتقای مدیریت بنگاه

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین ملاعلیا در نشست خبری با اعلام این مطلب افزود: مدیران بنگاههای صنعتی و معدنی می‌توانند با استفاده از نظرات مشاوران و تهیه برنامه ‌های راهبردی در جهت اتقای بهره وری بنگاه خود اقدام کنند.

وی با تشریح چگونگی ارائه خدمات این سامانه خاطرنشان کرد: در این پروژه، بنگاهها می‌توانند با کمک مشاوران تائید صلاحیت شده، ‌اقدام به تهیه برنامه راهبردی کنندتا پس از تائید برنامه در شورای تخصصی ‌50 درصد از هزینه ‌های تهیه برنامه که مطابق با استانداردهای وزارت صنایع و معادن تعیین شده،به صورت کمک بلاعوض به بنگاه پرداخت شود.

ملاعلیا متذکر شد: این سامانه یکی از برنامه‌های بلند مدت بسته حمایتی صنایع و معادن است که در مرحله نخست،‌حمایت از مدیریت و منابع انسانی بنگاههای 23 رشته تاثیر پذیری که پیش از این اعلام شده است را در دستور کار خود دارد و در اولویت بعدی دیگر صنایع نیز را شامل می‌شود.

وی گفت: با هدفمند کردن یارانه‌ها برخی از بنگاههای تولیدی با افزایش هزینه مواجه می‌شوند که با شناسایی دقیق بنگاههای تاثیر پذیر و طراحی برنامه‌های حمایتی دقیق می‌توان این تهدید را به یک فرصت بی نظیر تبدیل کرد.

مجری پروژه ارتقای مدیریت بنگاههای صنعتی و معدنی ، ایجاد تفکر راهبردی مشترک میان مدیران بنگاه و مستندسازی برنامه‌های راهبردی و همچنین جهت دهی به حمایتهای مالی و اداری وزارت صنایع و معادن از بنگاههای صنعتی و معدنی را از جمله اهداف اجرای پروژه سامانه ارتقاء مدیریت بنگاه ذکر کرد.

به گفته وی ، با تدوین این برنامه بنگاه به خوبی می‌تواند اقدامات مورد نیاز خود را برای افزایش بهره‌وری شناسایی و به اجرا در آورد همچنین وجود برنامه‌های مدون ومورد تائید، علاوه بر امکان پذیر کردن تخصیص بهینه منابع و امکانات وزارت صنایع و معادن می‌تواند مبنای برنامه‌ریزی آتی کشور قرار گیرد.

ملاعلیا در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه طرح تحول اقتصادی که یکی از اهداف مهم چشم انداز 20 ساله کشور محسوب می‌شود با محور قرار دادن اصلاح ساختارهای اقتصادی به دنبال رسیدن به جایگاه واقعی اقتصاد درکشور است افزود: در این راستا اجرای هدفمندسازی یارانه ‌ها به عنوان یکی از عوامل مهم در تحول وجهش اقتصادی کشور به شمار می آید.

وی با ذکر این مطلب که هدفمندسازی یارانه حامل های انرژی آثار متعددی را به دنبال خواهد داشت به بخشی از این تاثیرات اشاره کرد و گفت: افزایش بهره‌وری تولید ، کسب ارزش افزوده بالاتر از انرژی، ‌اقتصادی شدن پروژه های تامین انرژی از منابع تجدید ناپذیر، جلوگیری از قاچاق سوخت ‌های مایع و ... از جمله این آثار هستند.

ملاعلیا در ادامه نقش هدفمندکردن یارانه‌ها را در افزایش بهره‌وری اجتناب ناپذیر دانست و تصریح کرد: از طرفی مهمترین مسائل اقتصاد کشور با هدفمند کردن یارانه‌ها آشکار می‌شود و از سوی دیگر منابع مناسبی در قالب ماده 8 قانون هدفمندکردن یارانه‌ها به بخش تولید تخصیص یافته که برای انجام پروژه های بهره‌وری مورد استفاده قرار می‌‌گیرد.

وی در ادامه به بخش از فرصتهای طرح تحول اقتصادی در بخش صنعت ومعدن اشاره کرد و افزود: آزاد شدن منابع انرژی برای استفاده در بخش تولید،‌افزایش تقاضای محصولات تولید داخل، تخصیص منابع قابل توجه برای بخش صنعت ومعدن و ایجاد فرصت های جدید کسب وکار بخشی از این فرصتها قلمداد می‌شوند.

عضو ستاد عملیاتی تحول صنایع و معادن با یادآوری این نکته که در در راستای اجرای این طرح درحال حاضر 23 رشته تاثیر پذیر از بسته حمایتی بخش صنعت ومعدن بهره‌مند می‌شوند افزود: دراین خصوص علاوه بر اتخاذ برنامه‌های کوتاه مدت برنامه های میان و بلند مدتی نیز تدوین شده است که جبران آثار افزایش قیمت انرژی را به منظور افزایش بهره‌وری بر عهده دارد.

به گفته وی، برنامه‌های های درنظر گرفته شده در قالب برنامه‌های فرایند تولید،‌عرضه محصولات،‌مدیریت ومنابع انسانی،‌زنجیره عرضه،‌صادرات و واردات و نظام تامین مالی خواهد بود که هرکدام از این برنامه‌ها ،‌ جزئیات خاصی را در بر خواهند گرفت.