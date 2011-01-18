پاسخ امام خمینی(ره) به یک شبهه فلسفی منتشر شد

دکتر ضیایی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: زمانی که حضرت امام خمینی در نجف اشرف به تدریس می پرداختند یکی از شاگردان فلسفه ایشان شبهه ای را تحت عنوان عینیت علم و اراده و ذات باری تعالی مطرح می کند و آراء فلاسفه مشهوری چون ابن سینا، سهروردی، ملاصدرا و حاج ملا هادی سبزواری را مورد نقد قرار می دهد.

این محقق کشورمان افزود : شاگرد حضرت امام دیدگاه خویش را در این موضوع مطرح می کند و از استاد خویش امام خمینی راهنمایی می جوید.

امام خمینی در پاسخ به شاگرد خود ضمن ارائه پاسخ کوتاه از وی می خواهد که در استدلال خویش تجدیدنظر کند.

ضیایی پس از تشریح موضوع شبهه به ایرادات وارده بر فلاسفه پاسخ می دهد و در نهایت دیدگاه سوال کننده را نیز به نقد می کشد و در فصلی نیز دیدگاه امام خمینی را براساس آرای فلسفی امام تشریح می کند.

نویسنده در این کتاب به روشهای شک ستیزی و آداب فراگیری فلسفه و کیفیت برخورد با جهل مرکب نیز اشاره کرده است.

این اثر در172 صفحه به زبان فارسی توسط انتشارات عروج وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی منتشر شده است.