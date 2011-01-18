به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که با حضور پوپک فرزانه پور مدرس چاپ ماشینی گروه هنر دانشگاه الزهرا و علی محمدی شکور مدیر گروه چاپ وحدت و جمعی از دانشجویان رشته‌های چاپ و گرافیک برگزار شد، مقوله مدیریت پروژه‌های چاپی با محوریت چاپ تقویم و سررسید مورد بررسی قرار گرفت.

فرزانه پور در این کارگاه عنوان کرد: در طول سالهای اخیر شاهد ظهور سیستمهای مدیریتی مختلفی بوده‌ایم که با وجود اعمال روشهای مدیریت همه جانبه و کارآمد، معضلات خاصی نیز در پی داشته است. حاکمیت یک طرفه یکی از طرفین قرارداد، نبود زبان مشترک میان کارفرما و سفارش دهنده، وجود روحیه ستیزه جویی در یکی از طرفین قرارداد و وجود موضع گیریهای شخصی از جمله این معضلات است.

وی گفت: بسیاری از دست اندرکاران چاپ و نشر با کلیه موارد و مشکلات موجود در راه یک پرژوه چاپی روبه‌رو هستند اما متأسفانه برای مدیریت پروژه چاپی هیچ منبع مدونی وجود ندارد. هدف ما در این سمینار مدون کردن این اصول برای کسانی است که قصد دارند یک پروژه چاپی را طراحی یا اجرا کنند.

این مدرس حوزه چاپ با اشاره به تنوع بازار سررسید و تقویم گفت: در بازاری که شاهد انواع تقویمها هستیم، خود من به عنوان یک طراح گرافیک به این مسأله توجه دارم که چه باید کرد تا کسانی که یک تقویم یا سررسید را خریداری می کنند یا هدیه می‌گیرند، میل داشته باشند آن را همیشه با خود حمل کنند. این مسأله در مرحله اول به شناخت طراح گرافیک از چاپ و متدهای آن بر می‌گردد و بدون وجود این فاکتور، نمی توان به شناخت صحیحی از مخاطب رسید.

فرزانه پور گفت: دانشجویان گرافیک متأسفانه از سیستم یک کار چاپی از طراحی تا تحویل نهایی آشنا نیستند و بالاخره باید زمانی در گرافیک ما این اتفاق بیفتد.

محمدی شکور نیز در ادامه به ارائه توضیحاتی درباره برخی معضلات صنعت پرداخت و گفت: زمانی که احساس حاکمیت بر قرارداد به یکی از طرفین در یک پروژه چاپی مستولی شود و خود را حاکم بر آن بداند، طرف دیگر به دلایلی ناچار می‌شود به شرایط طرف حاکم تن در دهد.

وی افزود: مسأله نداشتن زبان مشترک نیز به تفاوت سطح فرهنگی و اجتماعی دو طرف باز می‌گردد مثلاً ممکن است یک طراح گرافیک که سفارش دهنده کار محسوب می‌شود، بخواهد محفوظات خود را به سفارش گیرنده دیکته کند که در این صورت ممکن است درک صحیحی از سفارش به وجود نیاید.

وی درباره وجود روحیه ستیزه جویی نیز گفت: ممکن است یک چاپخانه نگرانیهای خود را از نظر مراحل کار، سفارش و مسائل مالی داشته باشد و سفارش دهنده نیز به دلیل اینکه قبلاً در بازار کار دچار فریب یک سفارش گیرنده دیگر شده است، با دید منفی کار را شروع کند که این مسائل باعث به وجود آمدن روحیه ستیزه جویی در طرفین می‌شود. همچنین ممکن است یک قرارداد چاپی با موضع گیریهای شخصی از سوی سفارش دهنده و سفارش گیرنده روبه‌رو شود که هر یک از این موارد می‌تواند مشکلاتی را در اجرای یک قرارداد چاپی ایجاد کند.

محمدی شکور در ادامه مراحل کلی سفارش، آماده سازی و چاپ تقویم را مورد بررسی قرار داد و درباره مراحل کلی کار گفت: مذاکره و سیاستگذاری در خصوص نوع کار، کیفیت، نحوه اجرا و تناسب با مخاطب نهایی محصول، برآورد دقیق هزینه کار و زمان اجرا، عقد قرارداد کاملاً شفاف با مشتری، طراحی اولیه و به تأیید رساندن اتود کار، اجرای نمونه کار یا ماکت و گرفتن تأییدیه از مشتری، شروع مراحل تولید همراه با نظارتهای لازم، تحویل سفارش مطابق با توافق موجود در قرارداد و در نهایت تسویه حساب، مراحلی است که در مدیریت یک پروژه چاپ و در اینجا به طور مشخص در پروژه چاپ تقویم و سررسید باید مورد توجه قرار گیرد.

دهمین دوره مسابقات جشنواره صنعت چاپ که برای نخستین بار در تاریخ برگزاری این مسابقات بانی برگزاری کارگاه‌های آموزشی در حوزه صنعت چاپ نیز شده است، 26 بهمن ماه با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان می دهد.

