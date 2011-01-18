منوچهر اکبری در حاشیه برگزاری هفتمین مجمع استادان زبان و ادبیات فارسی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت:‌ در این دوره دعوت از استادان و انتخاب نیروهایی که در مجمع حضور یافته‌اند حساب‌شده‌تر از دوره‌های گذشته است. اگرچه برخی پیشکسوتها و ریش‌سفیدان این عرصه دعوت نشده یا در مجمع حضور ندارند اما جوانهایی که در گردهمایی حضور دارند، افرادی هستند که آینده ترویج زبان و ادبیات فارسی ماموریت آنهاست.

وی گفت: افرادی که در مجمع حضور دارند چندسال بود که به ایران نیامده بودند و نکته قوت برگزاری مجمع این است که این افراد با حضور در این همایش به روز شده و با اطلاعات و منابع جدید آشنا می‌شوند و مهمتر آنکه نگاه و دیدشان به ایران متداوم خواهد شد.

اکبری ادامه داد: اگر ما اقدام به جذب این افراد نکنیم کشورهای دیگر آنها را به دیگر کنگره‌ها دعوت کرده و از وجود آنها برای رسیدن به اهدافشان که یکی از آنها کم‌رنگ تر کردن تفکر دینی در ادبیات فارسی است، استفاده خواهند کرد.

این پژوهشگر در پایان گفت:‌ جمع بندی این دوره مجمع را باید در پایان و وقتی که تمام مقالات ارائه شد، انجام داد. در حال حاضر همه موارد طبق برنامه پیش می‌رود .