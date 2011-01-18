اجرای عمومی نمایش "خاطرات ترک خورده چند زندگی" در سنندج آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، نمایش "خاطرات ترک خورده چند زندگی" به کارگردانی حمید رضا احمدی کردستانی و با حمایت حوزه هنری، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و انجمن نمایش استان و با موضوع اجتماعی از امروز تا 12 بهمن 89 در محل پلاتوی انجمن نمایش مجتمع فجر سنندج به روی صحنه می رود.

سرپرست واحد نمایش حوزه هنری استان کردستان ضمن اعلام خبر فوق افزود: "ناصر نیک بخت" به عنوان نویسنده، "فریدون حامدی"، "زاهد زندی" و "سمیه رحیمی" به عنوان بازیگر، "صابر نیک بخت" به عنوان دراماتورژ و "شهرام علیمحمدی" با انتخاب موسیقی با حمیدرضا کردستانی برای ساخت و اجرای عمومی ایم نمایش که قرار است به مدت 15 روز در سنندج به روی صحنه برود همکاری می کنند.

شهرام میرزائی خاطرنشان کرد: نمایش خاطرات ترک خورده چند زندگی به روایت زندگی سه شخصیت می پردازد که هریک در مسیر زندگی خود با مسائلی روبرو می شوند.

وی خاطرنشان کرد: این نمایش در آذر ماه سال جاری در بیست و یکمین جشنواره تئاتر استان کردستان به عنوان نمایش برگزیده استان انتخاب و موفق به کسب رتبه های برتر در بخش های نویسندگی، کارگردانی، بازیگری و موسیقی شد و به بیست و دومین جشنواره تئاتر مناطق کشور در شهر کرد نیز راه پیدا کرد و در این جشنواره رتبه های دوم و سوم بازیگری را نیز به دست آورد.

نمایش خاطرات ترک خورده چند زندگی از امروز لغایت سه شنبه 12 بهمن و هر روز ساعت 17 و 30 پلاتو انجمن نمایش سنندج واقع در مجتمع فرهنگی و هنری فجر سنندج به روی صحنه می رود.