"ضربه پنهان" آماده نمایش شد

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم ویدیویی "ضریه پنهان" با پایان مراحل فنی آماده نمایش شد. این فیلم ویدیویی برای پخش در موسسه رسانه‌های تصویری زیر نظر فدراسیون کنگ فو تولید شده است.

یوسف مرادیان، پرستو صالحی، مجید مشیری، حمید خندان، امین مومنی‌پور، سارا منجزی، بهاره نامجو، رضا عظیمی، آنی‌یوس دانه‌کار، کاملیا ابراهیمی، سارا کهربایی، پادینا رهنما، صدف بهشتی، مهرو علیشاه و جلال رنگ‌ و بوی بازیگران این فیلم هستند.

"ضربه پنهان" داستانی پلیسی حادثه‌ای دارد و درباره یک گروه خلافکار حرفه‌ای است که برای یک سری عملیات جاسوسی، آدم‌ربایی، قاچاق و ترور وارد ایران می‌شوند.