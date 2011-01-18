"مرک" داور برتر دهه نخست قرن 21 /"ایرماتوف" بهترین داور آسیا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت آمار و تاریخ فدراسیون بین‌المللی فوتبال (IFFHS) در آخرین رده‌بندی‌اش به ارزیابی عملکرد داوران در دهه نخست قرن بیست و یکم پرداخت که در این بین "مارکوس مرک" آلمانی به عنوان برترین داور جهان در این دهه انتخاب شد.

در این رده‌بندی که 63 داور از 31 ملیت در آن حضور دارند، "مارکوس مرک" با 135 امتیاز در رده نخست قرار گرفت. "اسکار خولین رویز" از کلمبیا با 104 امتیاز، "لوبوس میشل" از اسلواکی با 96 امتیاز، "خورخه لوئیس لاریوندا" با 96 امتیاز و "پیر لوئیجی کولینا" از ایتالیا با 94 امتیاز رده‌های دوم تا پنجم را به خود اختصاص دادند.

"ایرماتوف" بهترین داور آسیا در دهه نخست قرن 21 میلادی

همچنین "روبرتو روزتی" از ایتالیا با 91 امتیاز، "کیم میلتون نیلسن" از دانمارک با 84 امتیاز، " فرانک دی‌بلیکر" از بلژیک با 82 امتیاز، "ماسیمو بوساکا" از سوئیس 81 امتیاز و "مانوئل انریکو گونزالس" از اسپانیا با 73 امتیاز رده‌های ششم تا دهم این رده بندی را از آن خود کردند.

در رده‌بندی بهترین داوران دهه اول قرن بیست و یکم میلادی 44 داور از اروپا، 9 داور از آمریکای جنوبی، پنج داور از آسیا، سه داور از آمریکای شمالی، یک داور از آفریقا و یک داور از قاره اقیانوسیه مورد ارزیابی قرار گرفتند که ایتالیا با داشتن هفت داور، اسپانیا با 6 داور و انگلستان با پنج داور بیشتر نفرات را در این رده‌بندی دارند.

"روشن ایرماتوف" در این رده بندی با 30 امتیاز عنوان برترین داور قاره آسیا را از آن خود کرد و در رده 26 جهان ایستاد. "علی محمد بوسیم" از امارات با 13 امتیاز در رده 38، "سعید کمیل" از کویت با 12 امتیاز در رده 39، "تورو کامیکاوا" از ژاپن با 10 امتیاز در رده 42 و "یوئیجی نیشیمورا" با 7 امتیاز در رده 53 قرار گرفتند.