ایران در دومین نمایشگاه بزرگ تجهیزات پزشکی دنیا حاضر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ابوالفضل باقری افزود: این نمایشگاه که دهه اول بهمن ماه در دوبی برگزار می‌شود به نام نمایشگاه Arab Health‌ در دنیا مشهور بوده و بعد از نمایشگاه مدیکال آلمان به لحاظ اعتبار دومین نمایشگاه تجهیزات پزشکی در دنیاست.

وی افزود: ایران سالهای گذشته به صورت غیرمتمرکز در این نمایشگاه شرکت می‌کرد و شرکتهای تولیدی تجهیزات پزشکی خود اقدام به شرکت می‌کردند ولی از سال گذشته برای ساماندهی این امر و نمود بیشتر حضور کشورمان این شرکتها تحت نظر وزارت بهداشت و به صورت متمرکز و یکجا در یک غرفه بزرگ در این نمایشگاه شرکت می‌کنند.

باقری در ادامه اظهار داشت: مساحت غرفه سال گذشته هزار متر مربع و تعداد شرکتهای شرکت کننده 80 شرکت بود که این فضا امسال به 1300 متر مربع و تعداد شرکتها نیز به 90 شرکت افزایش پیدا کرده است.

وی با اعلام اینکه تمام شرکت ‌‌کننده‌های ایرانی در این نمایشگاه مجوزهای لازم تولیدی را اخذ کرده و برخی از آنها دارای مدرک ایزو هستند، افزود: برگزاری نمایشگاه دوبی با توجه به نیاز منطقه به تجهیزات پزشکی و دارو فرصتی برای شرکت‌های ایرانی که قیمت تمام شده محصولات شان پایین‌تر از آمریکاییها و راوپایی‌هاست، تا مشتریان جدید پیدا کنند.

باقری به همکاری سازمان توسعه تجارت با وزارت بهداشت برای شرکت گسترده‌تر در نمایشگاه عرب هلث اشاره کرد و گفت: چند محصول شرکت تجهیزات پزشکی که توسط شرکت‌های توانمند داخلی تولید شه نیز در این نمایشگاه توسط مسئولان رونمایی خواهد شد.