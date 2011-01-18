نقش دفاتر ICT روستایی در دورکاری/ کاربرد فناوری در ملاحظات زیست محیطی

به گزارش خبرنگار مهر محمدجواد محمدی زاده امروز سه شنبه در همایش "خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات در روستا" با تاکید بر اینکه منابع اصلی حیات بشر پایان پذیرند و بشر در 300 سال اخیر همگام با رشد صنعتی اشتهای سیری ناپذیری در استفاده از این منابع داشته است گفت:هم اکنون انرژی های فسیلی بیشترین استفاده را از منابع اصلی حیات داشته و پیامدهای ناگواری همچون تولید گازهای گلخانه ای و گرم شدن زمین را با خود به همراه دارند.

وی با اشاره به پدیده آلوگی هوا که سلامت جوامع بشری را تهدید می کند غلبه بر این معضلات را بهره برداری از ظرفیت های فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در کشور عنوان کرد و گفت: امروزه برای تمامی فعالان محیط زیست بحث دولت الکترونیک یا دولت سبز از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که این دولت قرار است با ایجاد نظام های مبتنی بر صرفه جویی منابع و ملاحظات زیست محیطی بر استفاده از منابع فسیلی و پسماندها مدیریت کند که این امر تنها با استفاده از ICT ممکن خواهد بود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، دولت الکترونیک را راهکاری برای پاسخ دادن به نیازهای جامع بشری و برون رفت از نظام بروکراتیک عنوان کرد و ادامه داد: نظام سنتی موجود دارای نارسایی های فراوانی است که در آن روند اجرای امور کند است و جلب رضایت مشتری صورت نمی گیرد که در این راستا ایجاد دفاتر ICT و ارائه خدمات می تواند موثر واقع شود.

محمدی زاده کاهش ترددهای شهری و روستایی و کاهش سفر و آلایندگی های هوا را از دیگر ویژگی های استقرار دفاتر ICT روستایی برشمرد و خاطرنشان کرد: چنانچه بخشی از امور روزمره مردم در حوزه‌های بانکی و اداری و موارد دیگر از طریق یک نظام امن و مطمئن و قوی انجام شود، مراجعات به شهرها کاهش یافته و به دنبال آن مصرف انرژی، آلودگی هوا و ترددهای بیهوده نیز کاهش می‌یابد.

معاون رئیس جمهوری از دیگر کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات به کاهش مصرف کاغذ و صرفه جویی های زیست محیطی اشاره کرد و با تاکید بر ضرورت ایجاد دولت سبز اظهار داشت: مهمترین اثری که فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی دارد افزایش قدرت تصمیم‌گیری روستاییان است.

وی با بیان اینکه امروزه اطلاعات مهمترین منبع تصمیم‌گیری انسان است و هر کس اطلاعات دقیق و به روز و جامع‌تری داشته باشد قدرتمندتراست گفت: اطلاعات منبع اصلی قدرت بشر است و ما در روستا نیازمند تقویت قدرت تصمیم‌گیری برای روستاییان هستیم.

محمدی‌زاده با اشاره به نقش روستاهای کشور در چرخه اقتصاد تولیدی ادامه داد: هم اکنون بسیاری از منابع زیست محیطی به دلیل عدم اطلاعات و آگاهی های کافی روستاییان اتلاف می شود که موضوع آموزش‌های کشاورزی به روستاییان و آموزش‌های ضمن خدمت با استفاده از ICT می تواند بسیار مهم و قابل توجه باشد.

وی یکی از وظایف مهم ICT روستایی را عرضه محصولات و جلوگیری از اتلاف منابع پایه حیات در بهترین زمان و شایسته ‌ترین مکان ممکن دانست و بر نقش این دفاتر در کاهش شکاف دیجیتالی و اجرای پروژه های "دورکاری" در کشور تاکید کرد.