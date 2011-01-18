پیام خانواده های ترور ایران به مناسبت روز گرامیداشت رهبر سیاهان آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام خانواده های ترور ایران آمده است: با اعلام روز تولد مارتین لوتر کینگ، به عنوان روز ملی و برگزاری هر ساله مراسم بزرگداشت او، به عنوان رهبر جنبش حقوق مدنی امریکا، مبارزی که در راه انسانیت، آزادی و عدالت جان خویش را فدا کرد، و در عملی ناجوانمردانه ترور شد نشان از قدر نهادن به آرمانهای مارتین لوتر کینگ دارد.

بویژه انتخاب روز تولد او به عنوان روز بزرگداشت، حکایتگر آن است تا بیش از آنکه بر سوگ مرگ او، تاکید شود، تداوم و حیات آرمانها و رویاهایش را به خاطر بسپاریم، رویاهایی که رد پایش را ارتقاء جایگاه سیاهان در جامعه امروز امریکا و مواردی همچون ارتقاء مشارکت در انتخابات و همچنین مبارزه با خشونت و ترور شاهد هستیم.



در پیام خانواده های قربانیان ترور که رونوشتی از آن به دختر لوتر کینگ هم ارسال شده تصریح شده است: در راستای تحقق این رویاها، گرامیداشت مارتین لوتر کینگ را فراخوانی به صلح دانسته و همراه با آن هرگونه خشونتی را محکوم می کنیم و با اعتقاد به آینده بشر که در آن "سرود برادری" جانشین خشونت ، ترور و جنگ گردد را سرمی‌دهیم، و همسو با آن، برای تحقق آرمانهایمان، برای "برادری انسانها" و "تبدیل گرمای سوزان ظلم و بی عدالتی به سبزه زار آزادی و عدالت" و زندگی در جهانی عاری از خشونت و ترور تلاش می کنیم.



در اینجا انجمن غیر دولتی دوستداران عدالت، فرصت را مغتنم شمرده و نگرانی و مخالفت خویش را با ترور و خشونت اعلام می کند وموفقیت در پیشبرد اهداف انسانی و و بشردوستانه را از سوی همه انسانها ارزومند است. امید است تا با تلاش در راستای تحقق این ارمانها، در فردایی نزدیک تحقق رویاهای امروزمان، "برقراری عدالت جهانی و زیستن در جهانی بدون ترور" را شاهد باشیم.



بدینسان بر این باوریم که" نمی توان بر جراحت قربانیان ترور التیامی یافت" بنابراین باید تلاش شود تا حداقل از جراحتهای دیگر ممانعت کنیم، در این میان انجمن دوستداران عدالت متشکل از 16000خانواده قربانیان ترور در ایران، با محکوم نمودن، هرگونه ترور، با هر تفسیر و برداشتی که بخواهد آن را توجیه نماید، و یا آنرا به خوب وبد تقسیم کند، تلاش خویش را برای تحقق آزادی و عدالت مصروف می دارد، و همگام با لوتر کینگ بر این باوریم که "با این ایمان می توانیم با هم کار کنیم، با هم نیایش کنیم" و یقین بدانیم که با همراهی تمامی دوستداران عدالت و در مبارزه برضد تبعیض، خشونت و ترور، روزی شاهد جهانی بدون ترور خواهیم بود.