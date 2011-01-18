دلجویی از استاندار آذربایجان شرقی برای تغییر بدون هماهنگی یک مدیر استانی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، گفته می شود احمد علیرضابیگی استاندار آذربایجان شرقی از انتصاب و آغاز به کار سه تن از مدیران ارشد استان که بدون اطلاع و هماهنگی مدیریت ارشد استان و از سوی مقامات ذیربط در تهران منصوب شده اند دلگیر و ناراحت بوده و حاضر به پذیرش رسمی ایشان نیست.

یکی از این موارد، انتصاب ولی الله دینی به سمت مدیرعاملی شرکت گاز آذربایجان شرقی بود که در اولین حضورش در یکی از جلسات استانداری در مسئولیت جدید، با این جمله اعتراض‌آمیز استاندار که "‌ما با شما مشکلی نداریم اما مسئولیتتان را به رسمیت نمی شناسیم" مواجه شده و مجبور به ترک جلسه گردید.

با این اوصاف، گفته می شد دومین شخصی که استاندار آذربایجان شرقی از انتصاب وی خبر نداشته و یا حداقل با این موضوع مخالف بود، رئیس جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی به شمار می رفت.

گرچه این خبر نیز به هیچ وجه از سوی مقامات مسئول تائید نشد اما سخنان رئیس جهاددانشگاهی کشور در دیدار اخیر خود با احمد علیرضابیگی نکات جالبی داشت.

محمدحسین یادگاری، رئیس جهاد دانشگاهی کشور در این دیدار با اشاره به تغییر مدیریت این نهاد در آذربایجان شرقی گفت: به علت برخی موارد مجبور به تغییر سریع مدیریت قبلی شدیم و این سرعت عمل ناهماهنگی‌هایی را موجب شد.

احمد علیرضا بیگی، استاندار آذربایجان شرقی نیز دراین دیداربا اشاره به برخی ناهماهنگی‌ها در تغییر مدیریت جهاد دانشگاهی استان گفت: نوع تعامل مدیریت ارشد استان با دستگاه‌های اجرایی، عدم ورود در جزئیات تخصصی آنها و کمک به پیشبرد سیاست‌های دولت است.

بیگی با تاکید بر جایگاه ویژه مدیریت ارشد استان به عنوان نماینده تام الاختیار دولت و وزرا در تصمیم گیریهای مدیریتی استانی افزود: انسجام مدیریتی همواره کارگشا بوده و مدیران باید بدانند که اتحاد حول محوری واحد، بهره‌وری بیشتری خواهد داشت.

وی تاکید کرد: مدیران استان باید در فعالیت‌های خود هماهنگی با مدیریت استان را لحاظ کنند و اگر مدیری احساس کند که از پیکره واحد دولت جدا افتاده بیشترین ضرر آن متوجه خود دولت خواهد شد

اینگونه به نظر می رسد که با این دیدار، مشکل ناهماهنگی در خصوص انتصاب این نهاد با استاندار آذربایجان شرقی حل و فصل شده و یخ های فی مابین آب شود.

یادآور می شود، استانداران به عنوان عالی ترین مقام اجرایی استان، همواره خواستار هماهنگی و اعلام نظر در انتصابات و عزل و نصب مدیران هستند؛ امری که با توجه به اصل اختیارات استاندار، موضوعی غیرقابل قبول به نظر نمی رسد.