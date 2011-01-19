دکتر مصطفی کواکبیان در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد تأکید مقام معظم رهبری بر نمود دین، اخلاق، امید و آگاهی در برنامه های صدا و سیما که سال گذشته در حکم تمدید مدیریت مهندس ضرغامی بر آن اشاره داشتند، گفت: در این حکم به چهار مفهوم اشاره شده که انتخاب این واژه ها بسیار دقیق و کارشناسی شده است. بحث "آگاهی" بعنوان مهمترین عنصر تعالی بخش انسانها یکی از مفاهیم بلندی است که در این حکم آمده است. "آگاهی" به معنی افزایش اطلاع رسانی و ارتقاء بینش مردم یا همان مفهوم بصیرت افزایی به معنای واقعی کلمه است.

نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی افزود: ما در زمینه "آگاهی بخشی" انتقادی به صدا و سیما داریم به این معنی که گاهی به جای اینکه برای مردم حق انتخاب و تحلیل و قضاوت قائل باشند خودشان می خواهند مطلبی را به مردم تحمیل کنند. در حالیکه در قرآن تأکید شده است که بندگان من کسانی هستند که سخنان گوناگون را می شنوند و از بهترینش پیروی می کنند. گاهی می بینیم برنامه های صدا و سیما بسیار جهت دار است و به تندی در مسیر جناحی سوق داده می شود که این حتی به ضرر صدا و سیما است.



وی افزود: صدا و سیما به جای برخی برنامه های یک جانبه می تواند به صورت مناظره های علمی و کارشناسی شده پیش برود همانطور که در سال گذشته تا حدودی صدا و سیما به این نقش همه جانبه گری توجه کرد اما امسال ظاهرا نیازی به این ندیدند که حرفهای متفاوتی از صدا و سیما شنیده شود.



کواکبیان با بیان اینکه ما در زمان جنگ نرم به سر می بریم تأکید کرد: در این فضا نمی توان اطلاعات را از مردم دریغ کرد بلکه باید با کارهایی کاملا فنی و کارشناسی شده مطالب را مطرح و قضاوت را به مردم واگذار کرد. این همه سایت، وبلاگ و فضای سایبری بر این نکته تأکید می کند که اگر ما در چنین فضایی بخواهیم یکسویه صحبت کنیم بی فایده است و حتی به ضرر اهداف و منویات صدا و سیما خواهد بود.



این نماینده مجلس در مورد نمود "اخلاق" در صدا و سیما نیز یادآورشد: معتقدم همانطور که امام راحل فرمود صدا و سیما باید دانشگاه عمومی باشد ما باید ارزیابی کنیم که چقدر در مباحث خود اخلاقی عمل می کنیم و یا مقام معظم رهبری اخیرا در جلسه‌ای بر حفظ کرامت اخلاقی و ارزشهای والای انسانی تأکید داشتند.



وی با طرح این سؤال که صدا و سیما چقدر سمبل مباحث اخلاقی است؟ یادآور شد: نمی گویم که سایر رسانه ها و دستگاهها و حتی رسانه ای که من مسئولیت آن را دارم صد در صد اخلاقی عمل می کنند؛ نه ما هم بطور قطع ضعفهایی داریم اما ما کجا و صدا و سیما کجا. صدا و سیما ضریب نفوذ بیشتر و تأثیرگذاری بالایی نسبت به دیگر رسانه ها دارد و باید نهایت دقت را در این زمینه داشته باشند خدای نکرده اگر ما کوچک ترین اهانتی به افرادی که دسترسی به جایی ندارند داشته باشیم آنوقت چطور می توانیم پاسخگو باشیم، در جایی که امام معصوم آبروی مؤمن را از کعبه بالاتر می خوانند؟



کواکبیان حضور برخی کارشناسان در صدا و سیما در بیان مباحث اخلاقی و دینی را مطلوب خواند و در عین حال تأکید کرد: باید مواظب باشیم اخلاق در این دانشگاه عمومی مخدوش نشود هرچند در عرصه فضای رسانه ها خارج از صدا و سیما این بی اخلاقی زیاد شده و اعتراض بسیاری را از جمله رئیس قوه قضائیه را هم در پی داشته است اما اولویت اولیه حفظ اخلاق در رسانه مربوط به صدا و سیما است.

وی در مورد نمود "دین" در صدا و سیما نیز گفت: بطور قطع صدا و سیما در جهت حفظ شعائر دینی و تعظیم ارزشهای اسلامی و پاسداشت معیارهای قرآنی کارهای خوبی انجام می دهد اما این به مفهوم کمال نیست. در ایام عاشورا و تاسوعا مجموعه بسیار زیبا و کارشناسی شده مختارنامه پخش شد که بسیار قابل تقدیر است اما در کنار آن متأسفانه برخی مداحی ها و مرثیه سرایی های بی محتوا و غیردینی نیز پخش شد که محتوای آنها با معارف دین اسلام تناسب ندارد.



این نماینده مجلس افزود: نباید با پخش این مداحی ها به تشویق آنها بپردازیم چون برخی از این نوحه خوانی ها وهن آلود و توهین آمیز است. ارزشهای دینی در واقع جنبه های جمال و زیبایی های دین را نشان دادن است و نباید به گونه ای عمل کنیم که به جای سوق دادن جوانان به معیارهای دینی آنها را از این معیارها دور کنیم.



وی یادآور شد: زمانی شبکه های خارجی و رسانه های استکبار زمینه برای افزایش مخاطب پیدا می کنند که ما نتوانیم کار خوب ارائه دهیم. چرا نتوانیم در صدا و سیما با توجه به ارزشهای دینی و معیارهای اسلامی برنامه های خوب بسازیم، اینجا جا دارد از حجت السلام قرائتی یادی کنم که ایشان بعنوان معلم اخلاق این نکته را مطرح کردند که سایت خنده حکیمانه هم می توانیم داشته باشیم.



کواکبیان در پایان بر جنبه های فنی کار برنامه سازی در صدا و سیما تأکید کرد و گفت: برنامه های مخاطب محور را تقویت کنیم و با حفظ حریمها و ارزشهای اخلاقی و دینی جلب رضایت مخاطب را در نظر داشته باشیم. تولید برنامه های فاخر نیازمند زمان و کارشناسی بیشتری است که منجر به جذب مخاطب بیشتری خواهد شد.