ترکیبات سرطانزا در سوخت بنزین/ تاسیس موزه تخصصی زنان

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در جلسه امروز شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه مقدار ترکیبات سرطان زا در سوخت بنزین زیاد است گفت: در حوزه آلودگی هوای تهران، انبوهی از قوانین اجرا نشده در کشور داریم.

یوسف رشیدی با اشاره به اینکه میزان بنزن موجود در بنزین، قبل از راه اندازی واحدهای پتروشیمی تولید بنزین اندازه گیری شده است، اظهارکرد: میزان بنزن در سوخت بنزین باید یک درصد باشد اما این میزان در بنزین مصرفی کشور 5 درصد است. غلظت برخی آلاینده ها در تهران بسیار زیاداست و این در حالی است که سال گذشته استانداردهای جدیدی برای آلودگی هوا به تصویب رسید اما اکنون با این استانداردها، میزان آلودگی هوا سنجیده نمی شود.

وی با بیان اینکه امسال به مدت 78 روز، میزان آلودگی هوا بالاتر از حد استاندارد بوده است،گفت : برای پاک شدن هوای تهران باید حداقل یک چهارم از میزان تولید آلودگی هوا کاسته شود.

رشیدی تاکید کرد: غلظت آلاینده آزبست در تهران بسیار بالاست و در شهرهای پاک دنیا میزان این آلاینده 5 صدهزارم است ولی در تهران این میزان 50 تا 100 برابرحد مجاز است این درحالی است که قانون ممنوعیت استفاده ازآزبست در صنایع خودرو ساز به تصویب رسیده است.

وی با اشاره به وجود آلاینده گوگرد درهوای تهران گفت: این آلاینده در سطح جهانی استاندارد ندارد و سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده است که میزان این آلاینده باید صفر باشد.

خودروها عامل 80 درصد میزان آلودگی هوای تهران

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در ادامه 80 درصد میزان آلودگی هوای تهران را ناشی از خودوروها دانست و افزود: پیش از این قرار بود از سال جاری، استاندارد یورو 3 برای خودروها اعمال شود ولی به دلیل مشکلات موجود در وزارت نفت و وزارت صنایع قرار است تا با 2 سال تاخیر، استانداردها یورو چهار برای خودروها اعمال شود.

رشیدی در خصوص وضعیت سوخت گفت: وزارت نفت قول داده است تا در نیمه دوم سال آینده درصد گوگرد را در گازوییل کاهش دهد.

وی افزود: 25 درصد از آلودگی هوای تهران را موتورسیکلت ها و 60 درصد را نیز خودورهای سواری ایجاد می کنند.

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوا تاکید کرد: در حوزه آلودگی هوای تهران، انبوهی از قوانین اجرا نشده در کشور داریم و باید میزان آلودگی هوا را تا 25 درصد کاهش دهیم که این کار با انجام محدودیت های ویژه در تردد خودروها و توسعه حمل و نقل عمومی امکان پذیر است.

رشیدی با بیان اینکه استانداردها همواره جلوتر از ما حرکت کرده و هرساله استانداردهای مربوط به آلودگی هوا در دنیا سختگیرانه تر می شود اظهار داشت: اصلی ترین بخش در خصوص کاهش آلودگی هوا، توسعه حمل و نقل عمومی است که شهرداری این بحث را در طرح جامع حمل و نقل دنبال می کند.

رشیدی پیشنهاد کرد: دعوتی ازنماینده شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی در شورای شهر صورت گیرد تا این شرکت میزان آلاینده ها در سوخت تولیدی کشور به ویژه در واحدهای پتروشیمی را توضیح دهد.

وی با تاکید بر اینکه فعالیت اصلی واحدهای پتروشیمی، تولید حلال های صنعتی است گفت: میزان اکتان این حلال ها پایین است ولی امکان دارد که مواد خطرناک نیز داخل آن باشد.

یکی از بدترین سالهای شهرمان را در مورد آلودگی هوا پشت سر گذاشتیم

معصومه ابتکاررئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران با ارائه تذکری نسبت به معضل آلودگی هوای تهران،تاکید کرد: متاسفانه با توجه به اینکه هزینه های بی شمار اقتصادی و جانی به شهروندان در پی آلودگی هوای تهران وارد آمده است ،شاهد بی توجهی به قوانین و تشدید روزافزون آلودگی هوا در تهران هستیم.

وی با اعلام اینکه روز 29 دی تنها یک اقــدام نمادیـــن بوده که توجه افکار عمومی به مسائل مربوط به هوا جلب شود، گفت: چنین نام گذاری نافی اقدامات اجرایی که در طول سال باید توسط دستگاه های اجرایی انجام شود نیست و باید با یک برنامه ریزی مستمر، تشکیل نظام جامع و ستاد های منسجم یا راهبردی همچنین بازنگری مستمر برنامه ها برای رفع معظل آلودگی هوای تهران و سایر کلانشهرها اقدام کرد.

رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران به لزوم نظارت مستقیم سایر دستگاههای نظارتی برای اجرای برنامه ها اشاره کرد وگفت: امسال یکی از بدترین سالهای شهرمان را در مورد آلودگی هوا پشت سر گذاشتیم و این شرایط بحرانی در سطح شهر یک تجربه کم نظیر در گذشته بود.

ابتکار در مورد قوانین موجود و کامل بودن آئین نامه ها تاکید کرد: در چشم انداز 20 ساله کشور و در قانون برنامه چهارم، کاهش آلودگی شهرهای بزرگ تعریف شده است اما با وجود کامل بودن این قوانین شاهد بی توجهی به قوانین و تشدید فزاینده آلودگی هوا در تهران هستیم.

به گفته رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران آسیب ها و هزینه های اقتصادی و گوناگون این معضل جدیت بحث را روشن می کند به همین دلیل نباید از این معضل به سادگی گذشت.

امیدواریم موضوع آلودگی هوای تهران سیاسی نشود

علیرضا دبیر عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران گفت: امیدواریم که موضوع آلودگی هوای تهران سیاسی نشود تا همه بتوانند در این زمینه صحبت کنند چرا که این موضوع بحثی فرا جناحی است.

وی گفت: باید برای کاهش آلودگی هوا تاکید بر روی گسترش حمل و نقل عمومی داشته باشیم.

معصومه ابتکار نیز با اشاره به مصوبه شورای شهر در خصوص آلاینده های فرار گفت: در این مصوبه از دولت خواسته ایم تا تکالیف خود را در خصوص کاهش آلودگی هوا انجام دهد. وی در ادامه گفت: کیفیت بنزین نیز برای کاهش آلودگی هوا بحث خیلی مهمی است و انتظار داریم تا نسبت به حل این معضل اقدامات لازم صورت گیرد.

خسرو دانشجو سخنگوی شورای شهر تهران نیز در این خصوص از شورای شهر خواست تا از مسوولان مربوطه سایر دستگاه ها برای ارائه گزارش و فعالیت های انجام شده در این حوزه دعوت کند.

شیبانی عضوشورای شهر نیز تذکر چندین ساله خود در خصوص پلاک به پلاک کردن خودروهای فرسوده با خودروهای نو را تکرار کرد.

حسن بیادی نیز با اشاره به قرار گرفتن تهران در میان 5 شهر برتر دنیا در حوزه حمل و نقل عمومی پایدار گفت: منحنی اقدامات معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران مثبت است و مردم نیز این موضوع را احساس می کند.

وی تصریح کرد: امسال 5 شهر تهران، گوانگژو چین، پرو یکی از شهرهای مکزیک و نانت فرانسه از سوی کمیته UNDP سازمان ملل متحد به عنوان 5 گزینه شهر برتر جهان در حوزه حمل و نقل پایدار انتخاب شدند و از این بین یک شهر به عنوان شهر برتر در 25 ژانویه انتخاب و معرفی می شود.

بیادی با تاکید بر اینکه تکروی و مسیر یکطرفه در توسعه حمل و نقل عمومی جواب نمی دهد گفت: در توسعه حمل و نقل راهی نداریم جز اینکه با هم کار کنیم و از خرد جمعی استفاده کنیم تا مردم از آن نفع ببرند. پیش از این احمدآباد هند در سال 2002، نیویورک در سال 2008 و پاریس در سال 2007 به عنوان شهرهای برتر جهان در حوزی حمل و نقل انتخاب شدند.

در جلسه امروز شورا طرح "الزام شهرداری تهران به انجام و اجرای طرح جمع آوری آبهای سطحی شهر تهران" با اعمال تغییراتی به تصویب اعضای شورای شهر رسید و مقرر شد که شهرداری تهران مطالعات خود را در مدت حداکثر سه ماه از زمان تصویب و ابلاغ این مصوبه به کمیسیون عمران شورای شهر ارائه کند.

در جریان تصویب این طرح خسرو دانشجو تاکید کرد: سفره های آب های زیرزمینی تهران نیاز به تجدید دارند و اگر در این مورد تمهیداتی اندیشیده نشود، از حجم ذخایر سفره های زیرزمینی تهران کاسته شده و تهران دچار مشکلاتی می شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر کل سطح شهر با آسفالت پوشیده شده و کف اکثر نهرها و رودها نیز با بتن پوشانده شده است و آبها دراین مسیرها تنها هدایت می شوند و جذب سطحی در زیر این نهرها و کانال ها صورت نمی پذیرد.

دانشجو گفت: اکثر آبهای سطح شهر تهران دفع شده و بدون تغذیه سفره های زیرزمینی ، به فاضلاب تبدیل می شود و به طور حتم ادامه این روند در سال های آینده مشکلاتی را ایجاد می کند.

سخنگوی شورای شهر تهران ادامه داد: کمیسیون عمران شورای شهر، هیاتی از اعضا را برای بازدید از نقطه پایانی شبکه جمع آوری آبهای سطحی اعزام کرد که در این بازدید مشخص شد که آب های سطحی هدایت شده در طول مسیر تبدیل به فاضلاب شده است.

وی با اشاره به ضرورت سرپوشیده کردن نهرهای سطح شهر تصریح کرد: طی 2 تا 3 سال گذشته در روزهای بارندگی به دلیل سرباز بودن انهار کشته هم داده ایم و بر این اساس در شورای شهر تهران به این نتیجه رسیدیم که با ارایه تذکری به شهرداری نسبت به سرپوشیده کردن نهرهای سطح شهر اقدام کنیم.

دانشجو گفت: لازم است که شهرداری تهران برای هدایت آبهای سطحی شهر تهران و سرپوشیده کردن انهار ، ردیف بودجه ای را در لایحه بودجه سال 90 اعمال و پیش بینی کند.

براساس این گزارش معصومه ابتکار نیز تاکید کرد: کار مطالعاتی طرح مربوط به جمع آوری آبهای سطحی توسط دانشگاه انجام شده و به دلیل عدم تایید مطالعات فوق هنوز به نتیجه خاصی نرسیده است.

وی ادامه داد: اقدام مربوط به سرپوشیدن انهار ، تجربه موفق منطقه 17 شهرداری تهران بوده و به دنبال این اقدام مناطق دیگر شهرداری نیز از این تجربه استفاده کردند که به رفع معضل حیوانات موذی و وسعت دادن پیاده روها کمک کرده است.

رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران گفت: سرپوشیده کردن انهار به اصلاح رفتار شهروندان برای حفظ نظافت جوی و نهرهای آب کمک می کند. وی خواستار پیش بینی بودجه مربوط به سرپوشیده کردن انهار شد و ادامه داد: لازم است این معضل به صورت طرحی مطالعه شده ومهندس حل شود.

تصویب تاسیس موزه تخصصی زنان

در ادامه طرح "تاسیس موزه تخصصی زنان" نیز به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید. بر اساس این طرح شهرداری تهران موظف است موزه دائمی "نقش زن در تاریخ ایران" با تاکید بر هویت ایرانی، اسلامی و انقلابی در عرصه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، زیست محیطی، عرصه های انقلاب و دفاع مقدس را با همکاری سازمان های اجرایی مربوط و مراکز پژوهشی و علمی مرتبط تاسیس کند.

همچنین مصوب شد شهرداری تهران ظرف مدت حداکثر 6 ماه پس از تصویب و ابلاغ این طرح مطالعات و پژوهشهای اولیه مربوط درخصوص مکان یابی و چگونگی اجرا را به انجام رسانده و به کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران ارائه نماید.

احمد مسجد جامعی عضو کمیسیون فرهنگی شورا نیز در سخنانی نسبت به عدم ثبات مدیریت در روزنامه همشهری و تغییرات پی در پی مدیران آن تذکر داد.

وی با اعلام اینکه روزنامه همشهری از مهمترین سرمایه های معنوی هویت شهری بوده و از پر تیراژترین روزنامه های کشور است گفت: طی چند سالی که در شورای شهر هستم این تغییرات برای مدت متوالی انجام می شود و این تغییرات پی در پی و مداوم روی مجموعه خبرنگاران، عکاسان ، نویسندگان اثر منفی می گذارد.

عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران ضمن تقدیر از محکی مدیر مسئول و سردبیر سابق این روزنامه خاطر نشان کرد: امیدوار هستیم که در مدیریت این روزنامه ثبات بیشتری به وجود آید در عین حال زمان محکی آرامشی نسبی در این روزنامه بوجود آمده است.

اعتراض احمدی نژاد به ساخت و سازهای حاشیه اتوبان چمران

در ادامه پروین احمدی نژاد نیز در قالب تذکری نسبت به ساخت و ساز در حاشیه اتوبان چمران که پیش از این فضای شهربازی بود و اعلام شده بود به فضای سبز تبدیل می شود، اعتراض کرد.

وی ادامه داد: با توجه به تذکرات اعضای شورا درجلسات قبل قرار بود که این ساخت وساز غیر مجاز متوقف شود ولی متاسفانه این کار در حال انجام است.

نامگذاری شهدای هسته ای و 9 دی

خسرو دانشجو سخنگوی شورای شهر تهران در قالب تذکری نسبت به طرح نامگذاری معابر شهر تهران به نام شهدای هسته ای و 9 دی که در جلسات قبل به صورت دو فوریت به تصویب رسیده بود ولی در دستور جلسه امروز شورا نبود اعتراض کرد.

وی گفت: ما به این دو طرح نامگذاری با دوفوریت رای داده ایم، پس چرا در دستور کار نیست؟ هیئت رئیسه شورا تکلیف این نامگذاریها را معلوم کند.