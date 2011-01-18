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۲۸ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۵۸

ثبت شماره حسابهای سرپرستان خانوار خراسان رضوی از فردا آغاز می شود

ثبت شماره حسابهای سرپرستان خانوار خراسان رضوی از فردا آغاز می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه های خراسان رضوی از آغاز ثبت شماره حسابهای اطلاعات خانوار از فردا در سراسر استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سیدعلی شهابی اظهار داشت: آن دسته از افرادی که شماره حساب های اعلام شده از سوی آنان تاکنون در سامانه های بانکی تایید نشده، نسبت به ثبت قطعی آن اقدام نمایند.

وی افزود: برابر هماهنگی های به عمل آمده با بانک ها این افراد می توانند از صبح فردا 29 دی ماه تا پایان وقت اداری شنبه دوم بهمن ماه به بانک هایی که در آن حساب دارند مراجعه نمایند تا بانک ها نسبت به ثبت شماره حساب آن ها در سامانه مربوطه اقدام کنند.

شهابی گفت: برابر آخرین اطلاعات دریافتی بیش از 9 هزار و 500 نفر در سطح استان اقدام به درج شماره حساب نموده اند که شماره حساب آنها تایید نشده است.

کد مطلب 1235203

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