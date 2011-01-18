به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هندوستان تایمز، داگلاس که به تازگی پس از پنج ماه تلاش برای درمان سرطان خود بر روی فرش قرمز گلدن گلوب قرار گرفت آمادگی خود را برای نوشتن زندگینامه‌‌اش اعلام کرد.

برخی منتقدان معتقدند اگر مایکل از گذشته خود، ازدواجهایش و نبردش با سرطان بنویسد بدون شک اثری پرفروش خواهد شد.

داگلاس در هفته گذشته اعلام کرد از سرطان خلاصی یافته است اما هنوز با عوارض دراز مدتش و اثرات جانبی‌اش دست و پنجه نرم می‌کند.

مایکل داگلاس با نام اصلی مایکل کرک دمسکی پسر کرک داگلاس بازیگر نامدار دهه‌های پیشین سینمای آمریکا است. او در سال 1944 متولد شد. وی در دانشگاه سانتاباربا در کالیفرنیا در رشته هنرهای دراماتیک درس خوانده است.

داگلاس از 1972 تا 1976 در مجموعه تلویزیونی خیابانهای سانفرانسیسکو بازی کرد. وی با فیلم "در جستجوی الماس سبز" در سینما درخشید و در 1975 برای تهیه کنندگی فیلم "دیوانه از قفس پرید" برنده جایزه اسکار بهترین فیلم شد. همچنین در سال 1988 برای بازی در فیلم وال‌استریت بار دیگر برنده جایزه اسکار شد.

