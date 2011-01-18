سرمایه گذاران برای ساخت نیروگاههای مولد برق حمایت می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، محمدعلی عزیزی افزود: حمایت از سرمایه گذاران احداث مولدهای مقیاس کوچک با هدف فراهم آوران سهولت تامین برق صنایع مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی توسط بخش غیر دولتی و به منظور استفاده بهینه از منابع انرژی صورت می گیرد و در این زمینه براساس تفاهمنامه بین وزارتخانه های صنایع و معادن و نیرو از سرمایه گذاران حمایت می شود.

وی اظهار داشت: براساس ضوابط، واگذاری زمین به متقاضیان در شهرکها و نواحی صنعتی برای ایجاد نیروگاههای کوچک مقیاس براساس ظرفیت تولید برق انجام خواهد شد.

معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی فارس افزود: در این زمینه برای احداث نیروگاههای کوچک مقیاس به ازای تولید هر مگاوات برق 100 متر زمین به صورت رایگان به متقاضیان واگذار می شود که سقف واگذاری زمین رایگان تا سقف دوهزار متر مربع برای تولید 20 مگاوات برق خواهد بود و در صورتی که متقاضیان زمین بیشتری نیاز داشته باشند براساس تعرفه های صنعتی و تخفیف های موجود زمین به آنها اختصاص خواهد یافت.

وی با بیان اینکه متقاضیان احداث نیروگاههای مقیاس کوچک تسهیلات ویژه دریافت خواهند کرد، تصریح کرد: تاکنون 27 سرمایه گذار برای احداث مولد های مقیاس کوچک با ظرفیت تولید 177 مگاوات برق در سطح شهرکها و نواحی صنعتی اعلام آمادگی کرده اند که این افراد پس از صدور موافقتنامه از وزارت نیرو جهت دریافت زمین به شرکت شهرکهای صنعتی فارس معرفی شده اند و شرکت شهرکها نیز زمین مورد نیاز را طبق تفاهمنامه جهت احداث مولدهای مقیاس کوچک مشخص و تامین کرده است.

عزیزی افزود: براساس آمار تاکنون 15 سرمایه گذار برای ایجاد و احداث مولد های مقیاس کوچک در شهرک صنعتی بزرگ شیراز نسبت به اخذ موافقتنامه با وزارت نیرو اقدام کرده اند و سایر موافقتنامه ها نیز مربوط به شهرکهای صنعتی مرودشت، جهرم، سپیدان، سروستان، داراب، کازرون، اقلید و ملوسجان بوده است.

معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی فارس تاکید کرد: در سایر شهرکها و نواحی صنعتی استان که به شبکه گاز متصل هستند نیز ظرفیت احداث نیروگاههای مولد کوچک مقیاس وجود دارد و در این زمینه از متقاضیان حمایت می شود.

وی با بیان اینکه تاکنون چهار متقاضی نیز موفق به اخذ پرواونه احداث از وزارت نیرو شده اند، گفت: از این تعداد سه مولد کوچک مقیاس با ظرفیت تولید 29مگاوات برق مربوط به شهرک صنعتی بزرگ شیراز و یک مولد با ظرفیت تولید یک مگاولت نیز مربوط به ناحیه صنعتی کوثر جهرم است.

معاون شرکت شهرکهای صنعتی فارس با بیان اینکه براساس بسته حمایتی وزارت نیرو از متقاضیان در زمینه قیمت سوخت ورودی به مولدها ، تسهیلات برای راه اندازی و همچنین خرید برق مازاد تولیدی حمایت خواهد شد، افزود: احداث نیروگاههای کوچک مقیاس در شهرکهای صنعتی می تواند بستر مناسبی را به منظور تامین برق پایدار واحدهای صنعتی فراهم سازد.