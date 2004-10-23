هاشمي رفسنجاني به نوعي شناسنامه نظام وانقلاب اسلامي محسوب مي شود// ستاد انتخابات جامعه اسلامي دانشجويان تشكيل شده است

ابراهيم شمشيري دبيركل جامعه اسلامي دانشجويان درگفتگو با خبرنگار سياسي مهر با بيان اين مطلب افزود : هاشمي رفسنجاني به نوعي شناسنامه نظام وانقلاب اسلامي محسوب مي شود و ابراز تمايل مجموعه هاي زيادي از گروهها و جناح هاي سايسي براي حضور وي در انتخابات رياست جمهوري نشان از جايگاه رفيع وي در مجموعه نظام اسلامي دارد.

شمشيري افزود : جامعه اسلامي دانشجويان در روزهاي آينده با آقاي هاشمي رفسنجاني در خصوص تحولات نظام در ابعاد داخلي و خارجي در آستانه انتخابات رياست جمهوري ديدار و گفتگو خواهد كرد .



وي در خصوص حضور نسل دوم انقلاب اسلامي در انتخابات رياست جمهوري گفت : بهر حال حركت مجموعه نيروهاي داخل نظام و انقلاب به سمت نيروهاي جوانتر و استفاده از نيروهاي جديد در عرصه اي مختلف به اين معنا نيست كه نسلي از انقلاب كنار گذاشته شود و يا به نسلي كم توجهي و بي ميلي شود .

شمشيري گفت : اينكه نسل دوم كناربماند و نسل اول همه چيز را در اختيار داشته باشد ديدگاه مثبت و منفي مطلق است و اين هم نمي تواند قابل قبول باشد براي مثال در حال حاضر در شوراي شهر نسل دوم انقلاب حضور دارند و يا در مجلس شوراي اسلامي نسلهاي جديد و جوانان انقلاب و يا در كابينه ماشاهد نسل دوم انقلاب هستيم اما مسئوليت رياست جمهوري مسئوليتي خطير است به مرور زمان و با حركت به سمت جلو اين جابجايي صورت خواهد گرفت و نبايد تحميلي باشد .



دبير كل جامعه اسلامي دانشجويان تصريح كرد : مجموعه خانواده انقلاب در كنار هم مي تواند حركت و برايند مثبتي را در جهت ايجاد ايراني آباد و آزاد فراهم كنند و اين تفكيكي نسل كه نسل اول كنار رود و نسل دوم روي كار آيد نمي تواند تفكيك درستي باشد ، مجموعه انقلاب اسلامي مجموعه مشخص و معيني است اين مجموعه در كنار همديگر ضمن بر خورداري از توانايي و تجربه همديگر مي توانند موثر ثمر باشند .

وي درخصوص اظهارات يكي از اعضاي جامعه اسلامي دانشجويان درباره عدم تمايل اين جامعه به سوي هاشمي رفسنجاني گفت : بحث در خصوص اينكه هاشمي رفسنجاني كانديداي مورد نظر جامعه اسلامي دانشجويان نيست يك اظهار نظر شخصي است و ديگاه جامعه اسلامي دانشجويان نيست ما ديدگاه خود را در خصوص انتخابات از طريق دبير كل و يا رييس ستاد انتخابات و يا بيانيه اعلام مي كنيم .



شمشيري تصريح كرد : ستاد انتخابات جامعه اسلامي دانشجويان تشكيل شده است و در حال حاضر در حال بررسي و گفتگو در خصوص برنامه هاي اين جامعه براي انتخابات رياست جمهوري است و تاكنون در مورد فرد خاصي به نتيجه نرسيده است .