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۲ آبان ۱۳۸۳، ۱۰:۴۸

دبير كل جامعه اسلامي دانشجويان در گفتگو با "مهر":

هاشمي رفسنجاني به نوعي شناسنامه نظام وانقلاب اسلامي محسوب مي شود// ستاد انتخابات جامعه اسلامي دانشجويان تشكيل شده است

ابراهيم شمشيري دبير كل جامعه اسلامي دانشجويان در خصوص اظهارات يكي از اعضاي جامعه اسلامي دانشجويان در خصوص عدم تمايل اين جامعه به سوي هاشمي رفسنجاني گفت : بحث در خصوص اينكه هاشمي رفسنجاني كانديداي مورد نظر جامعه اسلامي دانشجويان نيست يك اظهار نظر شخصي است و ديگاه جامعه اسلامي دانشجويان نيست ما ديدگاه خود را در خصوص انتخابات از طريق دبير كل و يا رييس ستاد انتخابات و يا بيانيه اعلام مي كنيم .

ابراهيم شمشيري دبيركل جامعه اسلامي دانشجويان درگفتگو با خبرنگار سياسي مهر با بيان اين مطلب افزود : هاشمي رفسنجاني به نوعي شناسنامه نظام وانقلاب اسلامي محسوب مي شود و ابراز تمايل  مجموعه هاي زيادي از گروهها و جناح هاي سايسي براي حضور وي در انتخابات رياست جمهوري نشان از جايگاه رفيع وي در مجموعه نظام اسلامي دارد.

شمشيري افزود : جامعه اسلامي دانشجويان در روزهاي آينده با  آقاي هاشمي رفسنجاني در خصوص تحولات نظام در ابعاد داخلي و خارجي در آستانه انتخابات رياست جمهوري  ديدار و گفتگو خواهد كرد .

وي در خصوص حضور نسل دوم انقلاب اسلامي در انتخابات رياست جمهوري گفت : بهر حال حركت مجموعه نيروهاي داخل نظام و انقلاب به سمت نيروهاي جوانتر و استفاده از نيروهاي جديد در عرصه اي مختلف به اين معنا نيست كه نسلي از انقلاب كنار گذاشته شود و يا به نسلي كم توجهي و بي ميلي شود .

شمشيري گفت : اينكه نسل دوم كناربماند و  نسل اول همه چيز را در اختيار داشته باشد ديدگاه مثبت و منفي مطلق است و اين هم نمي تواند قابل قبول باشد براي مثال در حال حاضر در شوراي  شهر نسل دوم  انقلاب حضور دارند و يا در  مجلس شوراي اسلامي  نسلهاي جديد و جوانان انقلاب و يا  در كابينه  ماشاهد  نسل دوم انقلاب هستيم اما  مسئوليت رياست جمهوري  مسئوليتي خطير است  به مرور زمان و با حركت به سمت جلو اين جابجايي صورت خواهد گرفت و نبايد تحميلي باشد .


دبير كل جامعه اسلامي دانشجويان تصريح كرد : مجموعه خانواده انقلاب در كنار هم مي تواند حركت و برايند مثبتي را در جهت ايجاد ايراني آباد و آزاد فراهم كنند و اين تفكيكي نسل كه  نسل اول كنار رود و نسل دوم روي كار آيد نمي تواند تفكيك درستي باشد ،  مجموعه انقلاب اسلامي مجموعه مشخص و معيني است اين مجموعه  در كنار همديگر ضمن بر خورداري از توانايي و تجربه همديگر مي توانند موثر ثمر باشند .

وي درخصوص اظهارات يكي از اعضاي جامعه اسلامي دانشجويان درباره عدم تمايل اين جامعه به سوي هاشمي رفسنجاني گفت : بحث در خصوص اينكه هاشمي رفسنجاني كانديداي مورد نظر جامعه اسلامي دانشجويان نيست يك اظهار نظر شخصي  است و  ديگاه جامعه اسلامي دانشجويان نيست ما ديدگاه خود را در خصوص انتخابات از طريق دبير كل و يا رييس ستاد انتخابات و يا بيانيه اعلام  مي كنيم .

شمشيري تصريح كرد :  ستاد انتخابات جامعه اسلامي دانشجويان تشكيل شده است و در حال حاضر در حال بررسي و گفتگو در خصوص برنامه هاي اين جامعه براي انتخابات رياست جمهوري است  و تاكنون در مورد فرد خاصي به نتيجه نرسيده است .

کد مطلب 123521

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