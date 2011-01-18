سالروز شهادت دانشجویان تبریزی "روز جهاد علمی" می شود

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، محمدحسین یادگاری ظهر سه شنبه در دیدار با استاندار آذربایجان شرقی افزودک روز 27 دی سال 1365 دانشکده فنی دانشگاه تبریز مورد بمباران هوایی دشمن بعثی قرار گرفت و در جریان این تهاجم، 22 نفر از دانشجویان این دانشکده به شهادت رسیدند.

وی ادامه داد: این نامگذاری در جهت زنده نگه داشتن نام و یاد آن عزیزان و نیز ارج نهادن به اهمیت جهادعلمی در تمام برهه ها صورت می گیرد.

رئیس جهاد دانشگاهی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با جهادگران دانشگاهی خاطرنشان کرد: امروز جهاد دانشگاهی با تاسی از فرمایشات رهبری نظام مسیر اصلی خود را یافته و با ایمان و اعتقاد مسئولیت مسائل فرهنگی و علمی را بر دوش می کشد.

وی اظهار داشت: جهاد دانشگاهی یک نهاد انقلابی است و دولت‌های نهم و دهم نیز حمایت‌های خوبی از این نهاد کرده‌اند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی توجه بیشتر به ظرفیت‌های استان‌های مختلف کشور را از سیاست‌های جدی جهاد دانشگاهی عنوان کرد و گفت: ماموریت واحدهای استانی و شهرستانی جهاد متناسب با نیازها و قابلیت‌های همان منطقه خواهد بود.

یادگاری اظهار داشت: قطب‌های علمی خوبی در شهرستان‌های کشور موجود است که می‌توانند در شکوفایی ظرفیت‌های علمی و فناوری کشور نقش بسزایی داشته باشند.

وی افزود: برای عمل به دیدگاه‌های مقام معظم رهبری درصدد هستیم تحولات اساسی در رویکردها و فعالیتهای جهاد دانشگاهی بوجود آورده و آنرا به سمت اهداف اصلی و اولیه خود رهنمون کنیم.

رئیس سازمان جهاد داشنگاهی، پژوهش محوری و فناوریهای برتر را از جمله رویکردهای مهم این نهاد در دوره جدید دانست و با تاکید بر ایجاد تحول در علوم انسانی گفت: با گسترش فعالیت‌های پژوهشگاه علوم انسانی و با ساز و کاری که در اساسنامه آن پیش‌بینی شده امیدواریم تحولی اساسی در علوم انسانی کشور ایجاد کنیم.

وی همچنین احیای فعالیت‌های قرآنی در استان‌ها را از برنامه‌های آتی جهاد دانشگاهی برشمرد و گفت: در رشته‌های قرآنی مباحث بین‌رشته‌ای از قبیل قرآن و علم، در آینده به طور گسترده‌تری دنبال خواهد شد.

ثمره تلاش جهاددانشگاهی در زندگی مردم متبلور شود

استاندار آذربایجان شرقی نیز در این دیدار گفت: باید نتیجه حرکت و اقدامات جهاددانشگاهی در زندگی مردم قابل مشاهده بوده و ثمره آن تبدیل علم به ثروت باشد.

احمد علیرضابیگی افزود: منش مدیریتی دولت‌های نهم و دهم حرکت جهادی و فراسنتی برای خلق موقعیت‌های جدید و ارتقای سطح زندگی مردم است.

وی با بیان این که مزیت اصلی جهاد دانشگاهی ساختار نهادی و غیر بروکراتیک آن است افزود: فعالیت‌های نهادی علاوه بر چالاکی و چابک بودن، دارای روح بوده و فعالان آن با عمق وجود کار می‌کنند.

بیگی گفت: جهاد دانشگاهی بر همین اساس باید توانایی انجام کارهای خارق‌العاده با بهره‌گیری از ایمان و اعتقاد را داشته و از راه‌های میان‌بر و با کمترین هزینه به نتایج مطلوب برسد.

استاندار آذربایجان شرقی افزود: نمونه کامل تشکیلات نهادی، جهاد سازندگی بود که بعد از ادغام ساختار بروکراتیک و غیر نهادی به خود گرفت و نتوانست موفقیتهای قبلی خودرا تکرار کند.

وی با اشاره به آوازه دانشگاه ربع رشیدی به خاطر فعالیت در علوم برتر آن زمان، خواستار توجه به فناوریهای جدید و محتوا محوری در جهاد دانشگاهی شد.

استاندار آذربایجان شرقی با بیان این که یافته‌های علمی نباید در انحصار مجامع علمی و دانشگاهی باشد گفت: نتایج علمی دانشگاهیان باید در اختیار بخش‌های مختلف صنعتی و اقتصادی قرار گیرد تا در راستای ارتقای زندگی مردم استفاده شود.

بیگی تصریح کرد: در دولت احمدی‌نژاد تکیه بر توانایی‌های جوانان بیشتر از قبل بوده و نتیجه مثبت آن نیز مشاهده شده است.

وی افزود: دولت با اعتماد به جوانان، حصارهای خودساخته را کنار زده و فضای جدیدی در عرصه علم و فناوری به وجود آورده است.

وی با اشاره به خاستگاه مردمی دولت گفت: بخصوص در این استان ما شاهد همراهی و پشتیبانی همیشگی مردم از فعالیتها و برنامه های دستگاههای خدمت رسان هستیم و جهاد دانشگاهی نیز جهت پیشبرد اهداف خود نباید از این حمایهتای مردمی غافل باشد.

بیگی با اشاره به فراهم بودن کامل فضای خدمت رسانی و آرامش خاص حاکم در استان گفت: اینکه علی رغم تلاشهای فراوان بخصوص از ناحیه برخی چهره های با سابقه در استان جهت رویگردانی مردم از دکتر احمدی نژاد، هیچ تنش سیاسی و انتخاباتی نه قبل از انتخابات و نه بعد از آن در آذربایجان شرقی اتفاق نیافتاد حاصل رضایت مردم از تلاش کارگزاران دولتی در استان و خدمات و روحیات برجسته دولت نهم بود.