حسین تفکری رئیس انتشارات تلاوت سازمان دارالقرآن کریم در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با نظارت بر نرم افزارهای قرآنی گفت: براساس تعریف استانداردهای نرم افزارهای قرآنی ابتدا باید درباره قرآن مورد استفاده در این نرم افزارها و بدون اشکال بودن آن اظهار نظر کرد.

وی با اشاره به اینکه درحال حاضر روی قرآنهایی که در این نرم افزارها قرار می گیرند نظارتی صورت نمی گیرد گفت: برای نظارت مسئله بررسی نوع و سبک آموزش قرآن در این نرم افزارها نیز حائز اهمیت است.

تفکری افزود: متأسفانه تاجایی که مطلع هستم هیچ نظارتی روی این مسئله صورت نمی گیرد. ترجمه های قرآن در این نرم افزارها نیز از همان ترجمه های موجود است . ترجمه های فارسی تاحدی شناخته شده است اما بعید به نظرنمی رسد که ترجمه های انگلیسی، فرانسه و یا دیگر زبانها دارای انحراف باشد، چرا که در این زمینه نیز نظارت کافی صورت نمی گیرد.

رئیس انتشرات تلاوت یادآور شد: بیشتر نرم افزارهای قرآنی که در حال حاضر در بازار موجود است، کپی برداری از کارهای پیشین است. زمانی که یک نرم افزار محبوب می شود نرم افزارهای بسیاری با کپی برداری از آن وارد بازار می شود. اگر قرار به نظارت باشد باید مقوله نوآوری در نرم افزارهای ارائه شده را نیز مدنظر قرار داد.

حسین تفکری اظهار داشت: با توجه به عنایتی که نسبت به انجام کار قرآنی در کشور وجود دارد هرقدر هم کار قرآنی انجام پذیرد فضا برای انجام فعالیتهای قرآن باز است تاجایی که هیچ فردی با روخوانی و روانخوانی قرآن مشکلی نداشته باشد. قرآن کتاب انسان سازی است و ما باید از آن بهربرداری کنیم. اهداف متعالی قرآن در تمام ابعاد زندگی انسان کاربرد دارد. هرقدر جامعه را به سمت قرآن سوق دهیم بسیاری از ناهنجاریهای قرآن کاهش می یابد.

وی یادآور شد: در شرایط کنونی باید با بررسی نرم افزارهای موجود در بازار ضرورت تولید نرم افزارهای جدید و متنوع که فقدان آن در جامعه حس می شود را مورد توجه قرار داد. برخی تولید کنندگان نرم افزار در شرایط امروز بیشتر ابعاد تجاری آن را درنظر می گیرند تا قرآنی.

تفکری همچنین گفت: سازمان دارالقرآن از تولید کنندگان نرم افزار در زمینه ارائه قرآن تأیید شده و بدون غلط حمایت می کند اما تولید این نرم افزارهای قرآنی به طور قطع باید مورد نظارت دقیق قرار گیرد.