دولت توانایی پرداخت یارانه های سنگین را ندارد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روزنامه برونئی بولتن، خانم داتین آدینه در سمینار ملی بررسی مسائل اجتماعی گفت که هزینه اینگونه پرداختها در سال 2010 حدود 22/1 درصد از کل هزینه های بودجه کشور را شامل شد.

وی افزود در فاصله زمانی سالهای 2006 لغایت 2010 تعداد افراد مستمری بگیر سالمند 21 درصد افزایش داشته و از 16 هزار و 576 به 21 هزار و 10 تن و نیز تعداد پرداختیهای از کار افتادگی نیز با 39 درصد افزایش از 918 به یک هزار و 525 تن رسیده است.

بر اساس قانون سالمندی و از کار افتادگی سال 1954 برونئی افرادی که به سن 60 سالگی می رسند مبلغ 250 دلار برونئی به عنوان کمک هزینه سالمندی دریافت می کنند.

همچنین به افراد از کار افتاده و افراد معلول از سن 15 سال به بالا ماهیانه مبلغ 300 دلار برونئی پرداخت می شود.

معاون وزیر کشور برونئی تأکید کرد این سیستم و اینگونه پرداختها در آینده امکانپذیر نخواهد بود.