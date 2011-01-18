20 هزار نفر برای تشرف به عمره در خراسان جنوبی ثبت نام کردند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، ابوالفظل نوفرستی ظهر سه شنبه در همایش"حج و زیارت، برنامه ریزی و هم اندیشی مردمی" با بیان اینکه کارگزاران حج در این استان مراجعات مردم به دفاتر حج و زیارت را نعمت خدا برای خود می‌دانند، گفت: وجود این تفکر در بین کارگزاران حج باعث تقویت فعالیت‌های دفاتر خدمات زیارتی شده است.

وی با اشاره به افق آینده حج و زیارت استان خاطرنشان کرد: بستر سازی لازم برای پذیرش و اعزام زائر از استان فراهم شده و خراسان جنوبی توانایی پذیرش زائران دیگر استان‌ها را هم دارد.

وی راه اندازی پرواز مستقیم به آبادان و یا عراق برای زائران عتبات عالیات و همچنین راه اندازی دفاتر خدماتی زیارتی در تمام شهرستان‌های استان را ازجمله کارهای در دست اقدام حج و زیارت استان برشمرد و تاکید کرد: تمام سعی و تلاش ما این است تا با ایجاد امکانات و خدمات تمام زائرین استان را از طریق خود استان اعزام کنیم.

فرماندار سرایان نیز در ای ن جلسه گفت: امروز به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی تنها کشوری که حج را به معنای واقعی برگزار می‌کند، ایران است.

محمد مهدی نژاد حج را یکی از ارکان اصلی اسلام برشمرد و ضمن تشکر از برگزار کنندگان این همایش معنوی خواستار برگزاری همایش زائرین عمره مفرده در شهرستان سرایان شد.

وی در ادامه به مشکلات زائرین شهرستان سرایان در اعزام به حج اشاره کرد و بیان داشت: راه اندازی شعبه ارزی و تخصیص سهمیه تشویقی حج به این شهرستان مهم است.

فرماندار سرایان ایجاد بستر فرهنگی در زمینه حج و جلوگیری از سفرهای غیرقانونی به عتبات عالیات را ازجمله موارد مورد نیاز برای سفرهای زیارتی در شهرستان سرایان برشمرد.

گفتنی است، در این جلسه مقرر شد باجه دریافت ارز از سوی مسئولان بانک صادرات استان از اسفند در سرایان ایجاد شود.

همایش معنوی' حج و زیارت، برنامه ریزی و هم اندیشی مردمی' با هدف بررسی مشکلات حاجیان این استان در شهرستان سرایان برگزار شد.