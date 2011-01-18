به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایشگاه شامل 27 اثر سوخته نگاری روی چوب است که روز پنجشنبه 30 دی در گالری شماره 2 فرهنگسرای نیاوران گشایش می‌یابد.

نداف در این آثار جزء سی‌ام قرآن مجید را به وسیله هویه کاری و سوخته نگاری روی چوب به صورت برجسته نمایش می‌دهد.

مرتضی نداف متولد 1359 است و برگزیده رقابت هنری در نمایشگاه سراسری قرآن کریم،نفر نخست سوخته کاری در رقابت هنری نگاره‌های چوبی، برگزیده جشنواره فرهنگی و هنری امام رضا (ع)، اجرای تابلوی ثبت چادر و حجاب اقوام ایرانی و... را در کارنامه خود دارد.

نداف برگزاری این نمایشگاه را اتفاقی بی سابقه در این سبک خاص هنری دانست و تاکید کرد که در آینده‌ای نزدیک با تکمیل آثار خود تمامی سوره‌های قرآن مجید را به همین شکل با سوخته کاری بر روی چوب کتابت می‌کند.

آثار این هنرمند تا هفتم بهمن ماه روی دیوار نگارخانه شماره دو فرهنگسرای نیاوران است. علاقه‌مندان می‌توانند همه روزه از ساعت 10 تا 19 و روزهای تعطیل 14 تا 19 برای بازدید آثار این مراجعه می‌کنند.

