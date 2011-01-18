نارضایتی مصر از وساطت ترکیه در بحران لبنان/ درگیری لفظی فیصل و مقداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، در نشست شب گذشته وزیران امور خارجه عرب که در شرم الشیخ مصر برگزار شد، اختلافات شدیدی میان موضع این کشورها در قبال تنشهای سیاسی در لبنان دیده شد.

القدس العربی در این باره نوشت : در این میان اختلافاتی میان موضع عربستان سعودی و مصر دیده شد که همواره در دفاع از دولت "سعد الحریری" با یکدیگر همراه بوده اند.

دیپلماتهای عرب حاضر در نشست اعلام کردند: وزیران امور خارجه عرب درباره تحولات اخیر لبنان گفتگو کردند، اما درباره اقدامات بعدی در راستای کمک به لبنان برای خروج از بحران کنونی به موضع واحد نرسیدند.

در این میان مشاجره کلامی میان "سعود الفیصل" وزیر امور خارجه عربستان و "فیصل مقداد" نماینده سوریه نیز درباره تلاشهای سعودی سوری که اخیرا پایان آن اعلام شد، به وجود آمده است.

بر این اساس، محور این مشاجره کلامی درباره تلاشهای "سین سین" در لبنان بوده است. بر این اساس، سعود الفیصل خطاب به مقام سوری گفته است : عربستان پس از پاسخ ندادن طرف سوری و مخالفتهای طرف لبنانی از این تلاشها دست کشیده است.

در مقابل مقداد گفته است که از محتوای توافقات سوری سعودی در لبنان تنها "ملک عبدالله" و "بشار اسد" با خبر بوده اند.

از سوی دیگر، "احمد ابوالغیط" وزیر امور خارجه مصر در این نشست نارضایتی خود و کشور متبوعش را از حضور ترکیه در مذاکرات حل بحران لبنان ابراز داشته است. بر این اساس، ابوالغیط اعلام کرده است که مصر از افزایش نقش ترکیه در تحولات اخیر لبنان (حضور در نشست دمشق) رضایت ندارد.