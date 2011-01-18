خوزستانیها 31 درصد پایین تر از قیمت کشوری هزینه آب می دهند

به گزارش خبرگزاری مهر از اهواز، محسن پویا امروز در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه مشترکان خوزستانی 69 درصد در واقع پایین‌ ترین ضریبی است که برای تعرفه آب در نظر گرفته شده است، اظهارداشت: براساس شاخص‌های کیفیت آب، اقلیم و نحوه استحصال، ضرایبی برای تعیین تعرفه مشترکان استانها در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: بر اساس بررسیهای صورت گرفته در خوزستان مصرف حدود 72 درصد مشترکان بین صفر تا 30 هزار لیتر (30 مترمکعب) در یک ماه است.



مدیرعامل آبفای خوزستان تصریح کرد: همچنین مصرف 22 درصد از مشترکان دیگر ما بین صفر تا 50 هزار لیتر یا 50 متر مکعب است.



وی خاطرنشان کرد: در واقع حدود 94 درصد از مشترکان استان در لایه مصرفی بین صفر تا 50 هزار لیتر آب در ماه مصرف می ‌کنند.



پویا با اشاره به اینکه از 100 درصد آب تولیدی ما در شبکه، 47 درصد آن را مشترکان لایه‌ های مصرفی بین صفر تا 30 هزار لیتر است، اذعان داشت: 33 درصد آن را مشترکان لایه‌ های 30 تا 50 متر مکعب مصرف می‌ کنند.



مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان خاطرنشان کرد: در قبوض جدید و تعرفه جدید مواردی همچون آبونمان و دیماند حذف شده است، در واقع هیچ پولی خارج از آب‌ بها از مشترکان دریافت نمی ‌شود.



وی در ادامه تاکید کرد: مجتمعهایی که دارای کنتور حجمی بوده و متقاضی تفکیک کنتور هستند می ‌توانند با پرداخت 38 هزار و 800 تومان برای هزینه تفکیک کنتور نسبت به این موضوع اقدام کنند.



عضو شورای اداری استان خوزستان، تاکید کرد: مشترکانی که در هنگام قرائت میزان آب مصرفی در خانه نبوده ‌اند می‌ توانند با تماس و برقراری ارتباط با شرکت، میزان مصرف خود را اعلام کنند.



پویا همچنین تاکید کرد: در راستای طرح هدفمند کردن یارانه‌ ها اقدامات کارشناسی زیادی در حوزه آب صورت گرفت که به در نهایت قیمت متوسط هر یک متر مکعب آب 250 تومان تعیین شد.