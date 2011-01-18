علی آبادی و معاونانش در مجلس حاضر شدند/ پاسخگویی به ابهامات کمیته تحقیق

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که قرار بود علی سعیدلو رئیس سازمان تربیت بدنی نیز در آن حضور یابد، محمد علی آبادی و جمعی از معاونان وی در جمع اعضای کمیته تحقیق و تفحص مجلس حاضر شدند و نسبت به برخی ابهامات موجود در گزارش این کمیته از دوره ریاست علی آبادی بر سازمان تربیت بدنی به ویژه مسائل مالی این دوره پاسخگو شدند.

شاهین محمدصادقی معاون حقوقی در امور مجلس سازمان تربیت بدنی به جای سعیدلو در این نشست شرکت کرد و به سئوالات نمایندگان در خصوص عملکرد سازمان پاسخ گفت.

حمید سجادی معاون سازمان تربیت بدنی نیز در مجلس حضور یافت اما در جلسه کمیسیون فرهنگی شرکت نکرد. گفته می شود سجادی با ماموریت دیگری و برای رایزنی با نمایندگان فراکسیون ورزش در مجلس حاضر شده بود که مباحث مطرح شده بی ارتباط با بحث وزارت ورزش نیست.

در نشست کمیسیون فرهنگی مجلس، سیدجلال یحیی‌زاده که ریاست گروه 15 نفره کمیته تحقیق و تفحص مجلس را برعهده دارد، بصورت صریح و شفاف برخی مسائل و هزینه‌های انجام شده در دوره ریاست علی آبادی در سازمان تربیت بدنی را مطرح و خواستار پاسخگویی رئیس وقت سازمان شد.

قرار است پس از رفع ابهامات موجود در گزارش کمیته تحقیق و تفحص، این گزارش به هیئت رئیسه مجلس ارائه شود تا در نوبت قرائت در صحن علنی مجلس قرار گیرد.

کمیته تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تربیت بدنی با حضور 15 نماینده شامل؛ 11 نماینده کمیسیون فرهنگی و چهار نماینده از سایر کمیسیون‌ها به ریاست سیدجلال یحیی‌زاده از زمستان سال 88 تحقیق و بررسی از بخش‌های مختلف سازمان تربیت بدنی و فدراسیون‌های ورزشی در دوره ریاست محمد علی آبادی را آغاز کرد و قرار است بزودی طی گزارشی نتایج بررسی‌های خود را در صحن علنی و بصورت عمومی منتشر کند.