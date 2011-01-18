81درصد روستائیان تحت پوشش دفاترICT/ ایجاد 10 هزار شعبه بانکی در روستاها

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر یوسف‌پور عصر امروز سه شنبه در همایش "خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات در روستا" با بیان اینکه سال گذشته تعداد دفاتر ICT روستایی کشور 8 هزار و 700 دفتر بود، اظهار داشت : امروز شاهد بهره برداری از 9 هزار و 922 دفتر هستیم که حدود 74 دستگاه اجرایی نیز از طریق این دفاتر خدمات خود را ارائه می ‌کنند.

وی متوسط درآمد دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی را 240 هزار تومان در ماه عنوان کرد و گفت: پیش‌بینی شده این میزان به یک میلیون تومان در ماه افزایش یابد.

رئیس همایش خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات با بیان اینکه نگاه کشورهای جهان تنها به ارائه پهنای باند به روستاها خلاصه می شود، گفت: اما در ایران و با مصوبه ای که در برنامه پنجم توسعه دیده شده است روستاییان باید در کنارارتباط مخابراتی که از قبل وجود داشت از ارتباط اینترنتی خوبی هم بهره ببرند و تمامی خدمات مورد نیاز خود را نیز از طریق این ‌دفاتر دریافت کنند.

یوسف‌پور با بیان اینکه دفاتر ICT روستایی توانسته‌اند حدود 10 هزار شعبه بانکی را در اختیار روستاییان قرار دهند، ادامه داد: این دفاتر با حدود 270 میلیارد تومان رسوب نقدینگی روبرو هستند و حدود 2 میلیون و 900 هزار حساب بانکی در این دفاتر ایجاد شده و حدود 90 میلیون مرسوله پستی از این دفاتر ارسال و دریافت شده است.

عضو هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران با تاکید بر پتانسیلهای موجود برای اجرای پروژه سلامت الکترونیکی در روستاها خاطرنشان کرد: با برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات انجام شده روستاییان می توانند از بازار الکترونیکی و آموزش الکترونیکی نهایت استفاده را ببرند که این امر نیازمند فرهنگسازی موثر در این زمینه است.