آزاد راهی که زاگرس را از پای درآورد/ زیستگاه وحوش نصف شد!

مدیر کل محیط زیست استان لرستان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با تشریح اثرات تخریبی این آزاد راه بر محیط زیست منطقه، اظهار داشت: آزاد راه خرم آباد - پل زال بدون انجام ارزیابی اثرات زیست محیطی احداث شده است.

وی با تاکید بر اینکه احداث این پروژه در نوع خود کار بزرگی بوده است، ادامه داد: این در حالیست که در پروژه های اجرا شده در استان لرستان همه چیز به جز محیط زیست دیده می شود.

بازگیر با اشاره به تخریب های زیست محیطی در اجرای این پروژه، خاطر نشان کرد: قسمت هایی از این پروژه با رعایت اصول زیست محیطی می توانست اجرا شود و خسارات را به حداقل برساند.

مدیر کل محیط زیست استان لرستان با اشاره به اینکه امروز با احداث این آزاد راه تصادفات جاده ای برای وحوش روند افزایشی پیدا کرده است، ادامه داد: با احداث آزاد راه خرم آباد - پل زال زیستگاه گونه های جانوری این منطقه به دو قسمت تبدیل شده است.

آزاد راه خرم آباد - پل زال

بازگیر یادآور شد: این در حالیست که باید برای تردد وحوش در منطقه راهی در نظر گرفته می شد.

وی خاطر نشان کرد: مشکل دیگری که امروز با احداث این آزاد راه برای محیط زیست به وجود آمده است تسهیل در دسترسی مردم به مناطق و زیستگاههای بکر زاگرس است که این امر موجب از بین رفتن امنیت این زیستگاهها شده است.

مدیر کل محیط زیست استان لرستان با تاکید بر ضرورت تهیه ارزیابی های زیست محیطی برای پروژه های عمرانی، تصریح کرد: لازمه به حداقل رسیدن تخریب های زیست محیطی همکاری و مشاوره با سازمان محیط زیست است.

بازگیر با اشاره به شعار افتتاح آزاد راه خرم آباد - پل زال، عنوان کرد: باید با توجه به تخریب های صورت گرفته به جای شعار " زاگرس تسخیر شد" شعار "زاگرس تخریب شد و از پای درآمد" را برای این پروژه به کار برد.

وی با اشاره به خسارات وارد شده به طبیعت زاگرس در پی احداث این آزاد راه، خاطر نشان کرد: بخش عمده ای از خسارات آزاد راه به منابع طبیعی وارد شده چرا که این منطقه جزو مناطق تحت حفاظت محیط زیست نبوده است.

مدیر کل محیط زیست استان لرستان با تاکید بر اینکه پیگیری دریافت بخش عمده ای از خسارات بر عهده منابع طبیعی است، یادآور شد: اما امروز ما مدعی هستیم که این پروژه بدون ارزیابی زیست محیطی اجرایی شده است.

این سخنان مدیر کل محیط زیست استان لرستان در حالی مطرح می شود که پیش از این نیز امام جمعه موقت خرم آباد در سخنانی عنوان کرد: متاسفانه نکته ای که در احداث این آزاد راه از سوی رسانه ها مورد توجه قرار نگرفت بحث تخریب هایی بود که در طبیعت لرستان صورت گرفت.

حجت الاسلام قاسم متقی نیا با بیان اینکه در موارد مشابه در دیگر نقاط کشور ده ها مقاله در مورد تخریب جنگلها نوشته می شود، ادامه داد: ولی با وجود اینکه در طول مدت اجرای این پروژه و با احداث راه های دسترسی آن بیش از دو هزار هکتار از جنگلهای لرستان از بین رفت کسی به این موضوع اشاره ای نکرد.

آزاد راه خرم آباد - پل زال به طول 104 کیلومتر به عنوان گلوگاه شاهراه ترانزیتی شمال به جنوب کشور با صرف اعتباری بالغ بر 750میلیارد تومان با مشارکت 50 درصدی بخش خصوصی به بهره برداری رسید.

این در حالیست که ایجاد راهی برای تردد حیات وحش موجود در منطقه به عنوان یکی از زیستگاههای بکر زاگرس با صرف حداقل هزینه ها امکان پذیر بود که با توجه به عدم تهیه ارزیابی های زیست محیطی این موضوع مورد غفلت قرار گرفته است.