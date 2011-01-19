به گزارش خبرنگار مهر، افزایش تعداد ورودی ها به بازار کار و بالا رفتن سطح تقاضای افراد برای اشتغال موضوعی است که کارجویان را به جستجوی راه‌های مختلف برای پیدا کردن کار واداشته است.

بسوی کار از روزنامه تا کاریابی

بر پایه این گزارش، جستجوی صفحات آگهی های روزنامه ها و سایت ها، نشریات و مجلات، ثبت نام در کاریابی ها، ثبت نام در سایت های دولتی مانند پرتال وزارت تعاون، حضور در مصاحبه ها و گزینش های شغلی بخش خصوصی، دولتی و تعاونی و همچنین معرفی از سوی دوستان و آشنایان راهکارهایی است که در حال حاضر کارجویان انتخاب و از آن برای پیدا کردن شغل استفاده می کنند.

فریدون ریاحی در گفتگو با مهر در خصوص وضعیت مراجعات کارجویان به دفاتر 800 کاریابی داخلی دارای مجوز کشور، با بیان اینکه به صورت متوسط در هر کاریابی 5 تا 6 هزار نفر کارجو ثبت نام کرده اند، گفت: البته بخشی از این افراد ممکن است به دنبال شغل جدید نیز باشند ولی درصد بزرگ و قابل توجه آن افراد بیکار را تشکیل می دهد.

رئیس انجمن صنفی کاریابی های استان تهران اظهار داشت: هم اکنون در استان تهران 89 دفتر کاریابی داخلی دارای مجوز فعالیت دارند که به صورت متوسط 5 تا 6 هزار نفر کارجو در هر کاریابی ثبت نام کرده اند و منتظر پیدا شدن شغل هستند.

انتقال تمرکز تقاضا از فوق دیپلم به فوق لیسانس

ریاحی ادامه داد: در گذشته بیشتر فشار تقاضا برای کار در گروه دیپلمه ها و فوق دیپلم بوده است ولی هم اکنون این فشار تقاضا به سمت دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس رفته است و بیکاری در این گروه در حال افزایش است.

این مقام مسئول در کاریابی های داخلی با تاکید بر اینکه در گذشته افراد کارجو بیشتر مشاغل اداری را دنبال می کردند و تقاضاهای آنها حول این محور بوده است، گفت: اما به دلیل مهارت نداشتن در کنار دانش و همچنین عدم توانایی در انجام کار، نوع تقاضای افراد از مشاغل اداری به همه گروهها تغییر یافته است.

رئیس انجمن صنفی کاریابی های استان تهران، بیان داشت: در گذشته بیشتر تمرکز و فشار تقاضاها بر روی رشته های علوم انسانی بوده است که هم اکنون به گروه های دیگری مانند علوم پایه و حتی رشته های فنی منتقل شده است. باید گفت در این گروه ها نیز کارجویان با بیکاری مواجه هستند.

فعلا همه دنبال یک کاری هستند

وی با اشاره به اینکه اگر در حال حاضر افراد بخواهند شغل داشته باشند باید سطح مهارت ها و توانمندی های خود را بالا ببرند، خاطر نشان کرد: به دلیل اینکه هم اکنون تقاضای افراد برای کار زیاد شده است، آنها ترجیح می دهند در مرحله اول شغلی داشته باشند و کمتر به نوع آن فکر می کنند.

رئیس انجمن صنفی کاریابی های استان تهران، بیان داشت: یکی دیگر از دلایل گرایش افراد به مشاغل مختلف علاوه بر بالا بودن میزان تقاضاها این است که افراد می خواهند این احساس را داشته باشند که پس از فارغ التحصیلی برای جامعه مفید هستند و از نیروی آنها در مشاغل مختلف استفاده خواهد شد.

ریاحی در این زمینه که آیا کارجویان به دلیل مسائل ناشی از بیکاری و یا افزایش تقاضاها هر کاری را ترجیح می دهند و شرایط برای آنها مهم نیست؟ خاطر نشان کرد: البته ما در کاریابی ها سعی می کنیم تا قراردادهای آنها را در چارچوب قانون کار جلو ببریم ولی توافق اصلی در این بخش به عهده خود کارجو و کارفرمای متقاضی است.

به گفته وی، با این وجود هم اکنون مکانیزمی در این بخش وجود ندارد، اما اگر شرایطی فراهم شود که تصمیم چندسال پیش وزارت کار مبنی بر واگذاری مدیریت انعقاد قراردادهای موقت به کاریابی ها عملیاتی شود، شرایط بهتر خواهد شد.

ریاحی گفت: در این صورت برای انعقاد قراردادهای موقت امضای کاریابی، کارجو و کارفرما نیاز است و ما اجازه نخواهیم داد تا قراردادها خارج از چارچوب قانون کار و قوانین موجود منعقد شود.