طرح "گنجینه جامع باز قرآنی" در وزارت ارشاد مسکوت ماند

به گزارش خبرنگار مهر، این طرح دیماه سال گذشته پس از بررسی و تائید توسط کمیسیون بررسی طرح‌های قرآنی وزارت ارشاد به تصویب اداره کل هماهنگی و ترویج و توسعه فعالیت‌های قرآنی این وزارتخانه نیز رسید و قرار بود پس از مدتی کوتاه وارد فاز اجرایی شود اما بحث و بررسی درباره نحوه اجرای آن در این اداره‌کل همزمان شد با برکناری صفارهرندی از وزارت ارشاد (تابستان 88) و با آمدن سیدمحمد حسینی هم تاکنون اقدامی عملی برای اجرای این طرح صورت نگرفته است.

طرح "گنجینه جامع باز قرآنی" با هدف جمع‌آوری و متمرکز‌سازی "ذخایر و سرمایه‌های فکری همه اندیشمندان جهان اسلام پیرامون علوم قرآنی از دیرباز تا کنون" و با بهره‌گیری از روش "برگه" است؛ در این طرح هر برگه حاوی اطلاعات متنوع علوم قرآنی نظیر تفسیر، تجوید و حفظ هر یک از آیات قرآن خواهد بود.



از جمله ویژگیهای این طرح می‌توان به امکان بازسازی گنجینه اشاره کرد چرا که تمام اطلاعات در آن به صورت الکترونیکی نگهداری می‌شود و در صورت بروز حوادث طبیعی و غیر طبیعی امکان بازسازی کامل گنجینه وجود دارد. ایجاد گنجینه‌های مشابه، تسهیل در امر تحقیقات علوم قرآنی و به‌روز کردن اطلاعات گنجینه، از دیگر امکانات این طرح است.



موضوعاتی که در طرح مذکور گنجانده شده‌اند، عبارتند از: مجموعه‌های تفسیری مانند تفسیر المیزان، مجموعه ترجمه‌های قرآنی به ترتیب نگارش در طول زمان، مجموعه‌های آموزشی، مجموعه‌های ادبی قرآن و مجموعه کارت معارف عمومی.



در مجموعه ادبی قرآن این طرح، نکات ادبی آیات قرآن همراه با تفاسیری که از جنبه ادبی به بررسی آیات قرآن پرداخته‌اند، جمع‌آوری شده که در مواردی از قبیل تبیین ساختار واژه‌ها (مباحث صرفی)، مباحث نحوی، نکات بلاغی، ترجمه واژه‌ها در فرهنگهای لغات، ترجمه واژه‌ها در آثار مترجمین، ترجمه واژه‌ها در تفاسیر به صورت جداگانه، ترجمه آیات در آثار مترجمین، ترجمه آیات در تفاسیر به صورت جداگانه، درج تفاسیر ادبی در قرآن، درج فرازهای مشابه آیه در قرآن و نیز نمونه‌های دیگر دسته‌بندی شده که این موارد در دست طراحی است.



بر اساس ارزیابی‌ها اجرای طرح "گنجینه جامع باز قرآنی" در سراسر کشور دست کم حدود 4 میلیارد تومان هزینه دربرخواهد داشت.