80 پروژه عمرانی در شهرستان سربیشه به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند،‌ سید علیرضا حسینی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه ستاد دهه فجر این شهرستان اظهارداشت: در بهمن سال 1357 بزرگترین رویداد قرن یعنی پیروزی انقلاب اسلامی ایران به وقوع پیوست که منشا تحولات بزرگی در معادلات سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جهان شد.

وی با بیان اینکه با پیروزی انقلاب اسلامی، نظام استکبار به چالش کشیده شده و باعث احیای مجدد اسلام ناب محمدی در عالم شد، بیان داشت: به همین دلیل از همان ابتدای انقلاب مستکبران با این انقلاب و رهبران آن سر ناسازگاری دارند و این رویه هنوز هم ادامه دارد.

فرماندار سربیشه با تاکید بر اینکه دهه مبارک فجر امسال از هر زمان دیگر باید باشکوه تر برگزار شود، تصریح کرد: در این دهه باید خدمات ارزشمند انقلاب و نظام به مردم معرفی و فتنه‌ گری‌های دشمنان خارجی و داخلی به خصوص در زمینه جنگ نرم معرفی شود.

وی برگزاری مراسم جشن و سخرانی، شب شعر، آذین بندی و چراغانی خیابانها و بیان خاطرات انقلاب را از جمله برنامه‌های دهه فجر در شهرستان سربیشه ذکر کرد.

حسینی از افتتاح و بهره برداری بیش از80 پروژه عمرانی با اعتبار بالغ بر 68 میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد و خاطرنشان کرد: این پزوژه‌ها در زمینه‌های راه، آموزش وپرورش، عمران شهری، تربیت بدنی، اقتصادی، تولیدی و کشاورزی هستند که طی مراسمی در ایام دهه مبارک فجر به بهره برداری خواهد رسید.

همچنین در ادامه این جلسه،11کمیته ستاد دهه فجر در این شهرستان از جمله تربیت بدنی، دانش آموزی و دانشجویی، پشتیبانی و ارزیابی، افتتاح پروژه‌ها، تبلیغات و اطلاع رسانی، فرهنگی و هنری و بانوان تشکیل شد.

علاوه بر تشکیل ستاد دهه فجر شهرستان و کمیته‌های زیر مجموعه آن، ستادهای دهه فجر بخش‌های شهرستان و همچنین 120ستاد فجر روستایی نیز به منظور افزایش مشارکت مردمی تشکیل شد.