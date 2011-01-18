صادرات محصولات کشاورزی 46 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، همایش یک روزه مدیران عامل و روسای هیئت مدیره اتحادیه های دامداران استانهای سراسر کشور ظهر سه شنبه در سالن باغستان جهاد کشاورزی قزوین برگزار شد.

در این همایش که مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران کشور، معاون تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، معاون برنامه ریزی استانداری قزوین هم حضور داشتند نظام الدین سجادی اظهارداشت: در چشم انداز20 ساله که ایران اسلامی به یکی از قدرتهای اقتصادی منطقه و جهان تبدیل خواهد شد باید به بخش کشاورزی توجه ویژه کرد.

وی افزود: تحقق چشم انداز کشور از بخش کشاورزی عبور می کند و با توجه به مزیت های این بخش، تامین استقلال، امنیت غذایی، حفظ محیط زیست، توسعه پایدار و توسعه صنایع غذایی تنها در گرو رونق کشاورزی است.

سجادی تصریح کرد: اگر بتوانیم استعدادهای بالقوه در این بخش را بالفعل کرده، از منابع آب و خاک کشور استفاده مطلوب کنیم و با توسعه سطح زیرکشت و افزایش سرمایه گذاری به ارتقاء کمیت هم توجه داشته باشیم میتوانیم به تحقق توسعه کشاورزی امیدوار شویم.

کشاورزی موتور محرکه اقتصاد کشور است

وی گفت: با استفاده مناسب از منابع موجود می توانیم به افزایش بهره وری و راندمان تولید هم کمک کنیم که در این زمینه کم کردن ضایعات کشاورزی، توسعه صنایع تبدیلی، تامین نهاده ها، توسعه صادرات و بازاریابی در راس فعالیتها باید جدی گرفته شود.

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور یادآورشد: میزان تولیدات کشاورزی کشور از 25 تا30 میلیون تن در در چند سال گذشته به 100میلیون تن در سال افزایش یافته که این جهش قابل توجه مرهون توجه جدی دولت به کشاورزی و تلاش مضاعف بهره برداران و تولید کنندگان است.

تحقق خودکفایی در تولیدات دامی کشور

این مسئول کشور اضافه کرد: در حالی که در قبل از انقلاب در واردات محصولاتی چون شیر، گوشت قرمز، مرغ و تخم مرغ وارد کننده بودیم امروز با کسب شاخص های مناسب و با رسیدن به خودکفایی در تولید مرغ، تخم مرغ و گوشت قرمز در شیرهم به وضعیت مطلوبی رسیده ایم و سرانه مصرف شیر از80 کیلو به 120 کیلو افزایش یافته که چشم انداز ما تا160 کیلوگرم قابل ارتقاست.

صادرات بخش کشاورزی به دومیلیارد دلار نزدیک شد

سجادی به صادرات محصولات کشاورزی هم اشاره کرد و گفت: در سال گذشته میزان صادرات محصولات کشاورزی به یک میلیارد و900 میلیون دلار رسید که نسبت به سال قبل از آن هم در ارزش و هم در وزن46 درصد افزایش داشته است.

وی از کاهش واردات این محصولات هم خبرداد و اضافه کرد: در هفت ماهه گذشته میزان واردات محصولات کشاورزی از نظر وزن 30 درصد و ارزش 14 درصد کاهش داشته که بیانگر رشد خوب تولید در عرصه های مختلف کشاورزی است.

رئیس هیئت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور خاطرنشان کرد: در برخی کالاها که صادرکننده هستیم امر واردات تنها برای تنظیم بازار و تامین مصارف صنعتی برخی واحدها صورت می گیرد که گوشت قرمز از کالاهایی است که برای تعدیدل و تنظیم بازار وارد می شود و بیانگر عدم موفقیت در کار و یا مشکل تولید نیست.

وی اضافه کرد: برای تامین نیاز کارخانه های تولید سوسیس و کالباس کشور سالانه به60 تن گوشت قرمز نیازمندیم که بدلیل قیمت مناسب این فرآورده آن را از خارج وارد و تولید داخل را در بخشهای دیگر مصرف می کنیم.

وی تحقق خودکفایی در برخی محصولات کشاورزی را مدیون توجه و حمایت جدی دولت نهم ودهم دانست و گفت: با تداوم این حمایتها باید روند موفقیتها را نیز استمرار بخشیم تا رونق کشاورزی کشور آسیب نبیند و دچار وقفه نشود.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور گفت: با فعالیت موثر اتحادیه های دامداری کشور تنها در سال گذشته دو میلیارد و300 میلیون تومان سود اقتصادی توسط اتحادیه دامداریهای کشور حاصل شد که نیمی از آن به اتحادیه دامداران استان قزوین تعلق داشت.

وی تصریح کرد: این که اتحادیه دامداری یک استان مانند قزوین می تواند نیمی از سود سالانه اتحادیه های کشور را به خود اختصاص دهد جای خوشحالی دارد و باید این تجربه به سایر مناطق کشورهم منتقل شود تا استانهای دیگر هم از این قابلیت برای افزایش سود خود و کمک به دولت استفاده کنند.

کاهش قیمت تولید در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها

سجادی با بیان اهمیت اجرای قانون هدفمندی یارانه ها اظهارداشت: این قانون که بیش از یک ماه از اجرای آن می گذرد خوشبختانه با موفقیت های زیادی همراه بوده که یکی از اهداف آن در بخش کشاورزی کاهش قیمتهای محصولات تولیدی است که با کمک تشکلها و تعاونی ها امیدواریم محقق و اجرایی شود.

وی گفت: با واگذاری بسیاری از فعالیتها به بخش خصوصی روند فعالیتها در بخش کشاورزی در آینده بهبود خواهد یافت.