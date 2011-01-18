سفر 4 روزه "هو جین تائو" به آمریکا آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، "هو جین تائو" در سفر به واشنگتن با باراک اوباما دیدار می کند .

رئیس جمهوری چین همچنین با برخی از اعضای کنگره آمریکا گفتگو و از شهر شیکاگو دیدن می کند.

هو جین تائو پیش از سفر خود به آمریکا در گفتگو با وال استریت ژورنال اظهار داشت : چین و آمریکا باید اقداماتی را در راستای منافع دو کشور و گسترش روابط دوجانبه انجام دهند و از صلح جهانی حمایت کنند.

وال استریت ژورنال یکی از مسائل مهم در نشست روز چهارشنبه اوباما و تائو را درخواست آمریکا برای افزایش ارزش پول خود و اصلاحات در نرخ یوآن توصیف کرد.