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۲۸ دی ۱۳۸۹، ۱۷:۲۲

سفر 4 روزه "هو جین تائو" به آمریکا آغاز شد

سفر 4 روزه "هو جین تائو" به آمریکا آغاز شد

رئیس جمهوری چین امروز سه شنبه، پکن را در سفری چهار روزه به مقصد واشنگتن برای دیدار با همتای آمریکایی خود ترک کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، "هو جین تائو" در سفر به واشنگتن با باراک اوباما دیدار می کند .

رئیس جمهوری چین همچنین با برخی از اعضای کنگره آمریکا گفتگو و از شهر شیکاگو دیدن می کند.

هو جین تائو پیش از سفر خود به آمریکا در گفتگو با وال استریت ژورنال اظهار داشت : چین و آمریکا باید اقداماتی را در راستای منافع دو کشور و گسترش روابط دوجانبه انجام دهند و از صلح جهانی حمایت کنند.

وال استریت ژورنال یکی از مسائل مهم در نشست روز چهارشنبه اوباما و تائو را درخواست آمریکا برای افزایش ارزش پول خود و اصلاحات در نرخ یوآن توصیف کرد.

کد مطلب 1235245

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