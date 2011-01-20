انقلاب مردم تونس در اعتراض به ضدیت با دین بود نه مسئله نان و کار

آیت الله محمد علی تسخیری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره پیام های مردم معترض تونس گفت: اصحاب تبلیغی غرب سعی کرد، بعد اسلامی نهضت تونس را بیان نکنند و به هیچ وجه تجمع مردم و نماز خواندن آنها را نشان ندهند ولی حالا معلوم شد که یکی از خواسته های مردم احیای مظاهر دینی چون پخش اذان بود.

وی با اشاره به اقدامات ضد اسلامی رئیس جمهور سابق تونس گفت: زین العابدین بن علی، بدترین نظام سکولاریستی را در تونس بوجود آورده بود و صریحا مخالف پخش اذان و رواج حجاب بود.

دبیر کل مجمع تقریب مذاهب اسلامی ادامه داد: در روره ریاست جمهوری او حتی یک بیمارستان دولتی نمی توانست زن محجبه ای را معالجه کند، لذا مشخص بود که اعتراض مردم به مخالفت با مظاهر دینی است نه مسئله نان ولی تبلیغات رسانه های استکباری سعی کرد که بگوید این نهضت مربوط به نان، مشاغل و امثال این هاست نه اعتراض به ضد اسلامی بودن حکومت بن علی.

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ما درباره دادگاه رفیق حریری و پروژه اختلاف افکنی میان مسلمانان شیعه و سنی در لبنان گفت: این دادگاه یک توطئه اسرائیلی آمریکایی برای متهم کردن حزب الله است.

وی افزود: یکی از موضوعات مورد توجه استکبار جهانی ایجاد اختلاف میان شیعیان و اهل تسنن است برای اینکه حریری نماد اهل سنت بود و جهت ایجاد تفرقه میان مذاهب اسلامی در لبنان تهمت به حزب الله در دستور کار آنها قرار گرفت

وی در عین حال اظهار امیدواری کرد که با هوشیاری پیروان مذاهب اسلامی در لبنان این توطئه موفق نشود.