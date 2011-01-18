140 هزار کارت در بانک مسکن گیلان صادر شد

خشنود زینالی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تعداد بن کارت، هدیه، اعتباری، هوشمند بانک مسکن که در این مدت صادر شده به ترتیب 9 هزار و 61، چهار هزار و 150، 167 و 45 هزار و 522 فقره است.

وی همچنین تعداد شعب بانک مسکن در استان گیلان را 47 مورد اعلام کرد و اظهارداشت: تمامی این شعب آنلاین و مجهز به سیستم تلفن بانک، سیستم تسهیلات و پس انداز متمرکز هستند.

مدیرشعب بانک مسکن گیلان در ادامه تعداد خودپردازهای این بانک در استان را 37 دستگاه عنوان کرد و گفت: از این تعداد 13 دستگاه در رشت و 24 دستگاه در خارج از مرکز استان ( رشت) راه اندازی شده است.

وی با اعلام اینکه 171 پایانه pinpad و 775 Pos فروشگاهی بانک مسکن در گیلان فعال است، خاطرنشان کرد: سیستم متمرکز این بانک نیز شامل حسابهای جاری، قرض الحسنه، صندوق پس انداز مسکن بلند مدت و کوتاه مدت است.

زینالی به دیگر خدمات بانک مسکن در استان اشاره کرد و افزود: پرداخت قبوض، پرداخت اقساط و شارژ ایرانسل از طریق pos فروشگاهی، استفاده از امکانات همراه بانک (موبایل بانکینگ) مانند مشاهده مانده حساب، انتقال وجه، پرداخت قبض، خرید فروشگاهی، پرداخت قسط، مشاهده سه گردش آخر، ارسال صورتحساب به ایمیل و غیره است.

وی همچنین به امکانات و سرویسهای بانک مسکن اشاره کرد و گفت: امکان پرداخت اقساط از طریق پایانه pinpad، امکان پرداخت اقساط از طریق خودپرداز بانک، صدور کارت خانواده ( مسکن کارت خانواده) و دارای یک پایگاه شبانه روزی است.

مدیر شعب بانک مسکن گیلان اظهارداشت: ارائه خدمات متنوع بانکی از طریق خودپرداز مانند انتقال وجه، برداشت، پرداخت قبض، مشاهده مانده و غیره، خدمات ویژه تلفن بانک ( متمرکز و غیرمتمرکز) مانند انتقال وجه، پرداخت قبض، ارسال آخرین مانده و گردش از طریق پیامک، ارسال دوره ای حساب به آدرس الکترونیکی، درخواست دسته چک برای حساب جاری، انتقال وجه از طریق حواله، محاسبه امتیاز و متوسط موجودی، سایت اینترنتی و استفاده از امکانات اینترنتی بانک مانند اعلام موجودی، نمایش 10 تراکنش آخر حساب، نمایش گردش حساب در بازه زمانی مشخص، انتقال وجه به حساب خود و سایرین، پرداخت قسط، پرداخت قبض، گزارش عملکرد و تغییر رمز عبوراز امکانات و سرویسهای مهم این بانک است.

وی عنوان کرد: ارائه کارتهای هدیه 200، 500 و یک میلیون ریالی و کارت خرید اعتباری سه میلیون، شش میلیون و 10 میلیون ریالی، صندوق امانات در شعبه مرکزی رشت که دارای 612 ظرفیت برای استفاده وهمچنین ارائه خدمات ارزی از دیگر امکانات و سرویسهای بانک مسکن در استان است.

زینالی ادامه داد: بانک مسکن دارای رتبه نخست در خاورمیانه و رتبه هفتم جهانی در بازدهی سرمایه است.