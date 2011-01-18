افزایش بصیرت باید هدف برنامه های دهه فجر باشد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، آیت الله سید یحیی جعفری عصر سه شنبه در جمع اعضای ستاد سالگرد پیروزی انقلاب در استان کرمان اظهارداشت: برنامه های دهه فجر باید با ظرافت، شکوه و دقت و برنامه ریزی مناسب در سال جاری انجام شود.

امام جمعه کرمان تصریح کرد: دهه فجر فرصت مناسبی برای تبیین اهداف انقلاب برای نسلهایی جدیدی است که دوران انقلاب را تجربه نکرده اند.

وی در ادامه انقلاب اسلامی را از نشانه های پیروزی حق بر باطل برشمرد و سرنگونی طاغوت در تونس را نیز نشانه بیداری جهان پس از انقلاب اسلامی دانست.

وی آگاه سازی نسل جوان را با شخصیت امام راحل(ره) حائز اهمیت دانست و گفت: باید برنامه ریزی دقیق و مناسبی در این خصوص صورت گیرد.

آیت الله جعفری افزود: برنامه ریزی در راستای آگاهی جامعه در این راستا بسیار با اهمیت است.

وی افزود: امروز زمان بیداری ملتهای جهان است و هر روز بر علاقمندان به انقلاب اسلامی و مبارزان با استکبار در جهان افزوده می شود.

