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۲۸ دی ۱۳۸۹، ۱۶:۳۰

دقایقی پیش؛

لاریجانی عازم امارات شد

لاریجانی عازم امارات شد

رئیس مجلس شورای اسلامی برای حضور در اجلاس فوق العاده بین المجالس اسلامی تهران را به مقصد ابوظبی ترک کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی برای حضور در اجلاس بین المجالس اسلامی تهران را به مقصد ابوظبی ترک کرد.

اجلاس فوق العاده بین المجالس به پیشنهاد امارات درحالی برگزارمی شود که ایران ودیگر کشورهای عضو توافقی برای برگزاری آن نداشتند و این اجلاس به صورت یکجانبه از سوی امارات در حال برگزاری است.

پیش از این هیئت پارلمانی ایران اعلام کرده بود که در این اجلاس شرکت نخواهد کرد. زیرا امارات قصد دارد مسائلی اختلافی کشورهای اسلامی را در این اجلاس مطرح کند و ایران معتقد است مطرح کردن این مباحث اختلافات را بیشتر دامن خواهد زد.

6 نماینده مجلس، لاریجانی را در این سفر همراهی می کنند.

میرتاج الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهور نیز با حضور در فرودگاه مهرآباد رئیس مجلس را بدرقه کرد.

کد مطلب 1235253

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